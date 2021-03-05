35+初選｜范國威楊岳橋在收柙所內互擁　劉穎匡女友：好似大和解

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-05 17:47

47名民主派人士涉因參與去年初選，被指違反《港區國安法》，其中15名被告昨晚（4日）准以3萬至100萬元保釋，惟律政司代表要求覆核。 呂智恆養母高女士（Elsa）昨晚得悉結果後，一度情緒崩潰跑出法庭，今日她與劉頴匡女友黃于喬（Emilia） 一同到荔枝角收押所探訪。對於多日後終見兒子一面，她啜泣慨嘆「無咗自由」，又指兒子明日要再上庭，狠批「成個制度玩緊我哋」。

左為呂智恆養母高女士，右為劉頴匡女友黃于喬，她們今日一同到荔枝角收押所探訪兩人。（梁鵬威攝）

Elsa及Emilia 在下午1時許離開荔枝角收押所，兩人都成功見到呂智恆及劉頴匡。她們表示，由今早8時許來到等候已超過4小時，較過往經驗的兩個多小時長，「唔知點解佢哋（懲教）話搵唔到人」。

昨晚Elsa跑出西九龍法院痛哭，要人攙扶離開。今日她的情緒較前穩定，但談起兒子呂智恆時仍然忍不住啜泣，「見到都ok嘅，但當然無咗自由」，又擔心明日上庭情況，認為《國安法》下已沒有無罪假定，不明白保釋準則，怒批「成個制度玩緊我哋」。除了兒子外，她也掛念其他的被告，「佢哋係為咗香港」。

她透露，兩人見面時均有哭了起來，「喊完，有傾下聽日係點」，但對整個審訊感無力。她又指，呂智恆現時是單獨囚禁。

Emilia則指，劉頴匡與呂智恆是鄰倉，大家每晚會互相讀《聖經》，靠此維持意志。她帶備了《聖經》及《魔戒》給劉，又對能見到男友感開心、感動，指過程也忍不住落淚，「之前寫咗封信畀佢，佢話讀咗幾十次」，但仍不知道對方為何撤銷保釋申請。

高女士談起呂智恆情況一度啜泣、有市民事後向兩人送上安慰。（梁鵬威攝）

今次初選涉及不同政治光譜人士，Emilia表示「好似大和解咗」，因為范國威、楊岳橋等人亦在場，「見到佢哋有攬，又有向我哋做心心手勢。相信佢哋喺入面互相關愛」。

最後，她們又感謝昨晚來送車的市民，今日也有熱心人士為他們準備物資及來探訪。

47人保釋申請結果公布、庭外親友痛哭