薛永恒：香港基礎科研有優勢　鼓勵企業與內地合作　互補發展

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-29 17:22

創新及科技局局長薛永恒今日（29日）出席港台節目《談規劃、論選舉》時指，香港未來要做到「產業科技化」及「科技產業化」，將科技融入金融、貿易及航運等傳統產業，亦要將科研成果商品化，吸引更多人投資，有助產業繼續發展，亦為香港科技發展帶來動力。 薛永恒認為，由於香港基礎科研及專業服務方面有一定優勢，惟市場有限，這方面則可透過與大灣區內地城市合作，互補發展。

創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

初創融資額已升至每年99億元

薛永恒指，吸引人才參與香港科研發展尤其重要，又指今屆政府已投資1,100億元支持科研及培養人才，而目前初創融資額已由過去每年12.4億元，提升至每年99億元，成功吸引世界知名大學科研團隊申請落戶香港。他鼓勵年輕人到大灣區發展，又透露大灣區青年就業計劃非常受歡迎，申請人數眾多，因此預設的700個創科崗位已增至1,300個。

許正宇。（資料圖片/李澤彤攝）

財庫局局長許正宇出席同一節目時指，今年首3個月首次公開發行（IPO）集資額約為1,370億元，比去年同期增長近9倍，直言香港的金融優勢「唔止仲喺度，仲愈來愈好」，不擔心本港國際金融中心地位會動搖。被問到深圳的科技發展一日千里，勢頭非常好，會否擔心深圳超越香港，許正宇指不認為兩個地方是競爭對手，香港與內地互相合作，可擴大市場。

許正宇又指，香港的「一國兩制」有優勢，在法律制度上廣受其他國家熟悉，同時與內地緊密聯繫，成為世界與內地連接的橋樑。

對於立法會周四（27日）通過完善選舉制度，薛永恒指，對完善選舉制度感高興，更多科研專業團體有機會可表達意見。許正宇指對選舉改制通過感到興奮，又指《港區國安法》保障人身安全，而健康上的安全亦至關重要，呼籲市民早日接種疫苗，保障社會健康。