支聯會六四紀念館重開　設場景讓市民獻花　蔡耀昌6.4晚留館悼念

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-30 13:14

今年是六四事件32周年，支聯會今日（30日）下午重開六四紀念館，加入新的「八九民運與香港」圖片展，並佈置了當年天安門廣場及維園燭光場景，讓市民在此獻花悼念。 支聯會今年申辦六四遊行及集會被禁，支聯會秘書長蔡耀昌表示，遺憾今年不能在維園舉行合法集會，但不代表支聯會不能悼念，鼓勵市民用智慧，以合法、和平方式悼念，歡迎市民到紀念館參觀。他指自己在今年六四當晚，將留在紀念館悼念。 被問到會否擔心紀念館亦觸犯國安法，支聯會常委盧偉明指，今年圖片展主題主要圍繞32年前的民運與港人參與，內容都是史實，不認為會產生法律風險，「除非今日香港連講真相、講歷史、講事實，都是犯法」。

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籲市民預約來訪 若人多安排「潮水式」參觀

今年六四集會第二度不獲警方批出不反對通知書，蔡耀昌在記者會上指，很相信支聯會及香港人會堅持毋忘六四，未來會爭取延續過往的大規模集會，呼籲市民小心評估政治及法律風險。

蔡耀昌強調，紀念館已開放兩年，一直合法、順利運作，而限聚令不適用於私人地方，但亦鼓勵市民盡量網上預約，同時要顧及防疫考慮，如人流較多，可能安排「潮水式」入場。

早料晚會難批 設布置讓來訪者現場悼念

支聯會常委、六四記念館管理委員會主席麥海華指，今次是紀念館第十次展出，紀念館由今日起每日開放至6月7日，之後逢星期一休館，而6月4日將開放至晚上10時，供市民前來悼念。

支聯會常委盧偉明介紹指，紀念館設立場區，將北京天安門廣場的場景與維園燭光合併。一眾支聯會常委之後手持鮮花，在展館供市民悼念的佈置默哀一分鐘，其後向民主女神像獻花。

至於因為未能舉辦晚會而失去籌款機會，蔡耀昌表示，支聯會財政一向靠市民在六四集會支持，歡迎透過支聯會籌款帳戶或其他方式支持。

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展館未見「結束一黨專政」字句

去年六四紀念館展出反修例事件展品，包括「光時」口號，但今年未有展出。盧偉明指主要因應主題而定；蔡耀昌補充，支聯會核心是六四，去年的原有展品已歸還，強調有關決定非因政治壓力。

有記者問及紀念館有否展示「天滅中共」之類的字眼，或者會否收去敏感字句，蔡耀昌強調，展示的內容都是史實。記者在場觀察，未見有「結束一黨專政」等被指涉違國安法的字句。