六四32｜上訴被駁回　支聯會︰即停宣傳　今年不以組織名義到維園

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-29 14:50

支聯會就六四遊行及集會被禁提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日（29日）經商議後因疫情等原因一致裁定駁回上駁。支聯會對裁決表示遺憾，即時停止所有相關宣傳活動，當日亦不會以組織者身份到維園。 警方表示，經風險評估後，認為活動會對參與者以至市民大眾健康構成威脅，所以禁止活動，並呼籲市民不要參與被禁止的聚集。保安局亦發聲明強調，有關集會及遊行即屬未經批准集結，任何人不得參與。

支聯會對於上訴被駁回表示遺憾，並宣布今年不會舉辦維園燭光晚會。（馬煒傑攝）

委員會一致駁回支聯會的上訴

警方早前以限聚令及限疫為由，反對支聯會舉辦六四遊行及燭光晚會，支聯會就此提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會於今日（29日）舉行聆訊。支聯會代表在聆訊中指出，《公安條例》中不包括公共衞生，質疑警方以疫情為由限制集會是越權。

警方代表則引述衞生防護中心感染控制主任陳虹意見，指現時疫情雖然有所回落，但仍應避免群組聚集，指遊行及集會活動，會對市民健康構成威脅。

公眾集會及遊行上訴委員會退庭商議後，一致裁定駁回支聯會的上訴。委員會主席陳耀莊指，遊行及集會活動對公眾人士、公共秩序及公共安全構成威脅，加上鑑於目前疫情嚴重，周邊地區疫情未受控，疫苗接種進度不理想，支聯會亦未能說服防疫措施為切實可行，故駁回支聯會上訴。

支聯會︰當日不會以組織名義到維園

支聯會對於上訴被駁回表示遺憾，並宣布今年不會舉辦維園燭光晚會。副主席蔡耀昌指支聯會會停止所有相關宣傳工作，並不會於當日以組織名義到維園參與活動。而六四紀念館則會於明日下午開始重新開放，供市民悼念。

副主席蔡耀昌指支聯會會停止所有相關宣傳工作，並不會於當日以組織名義到維園參與活動。（馬煒傑攝）

警方呼籲市民不要參與未經批准的集會

港島總區高級警司（行動）廖珈奇，呼籲市民不要參與未經批准的集會。至於被問到市民會否因呼叫口號而違法，廖珈奇指，不會就個別口號作出評論，但會根據現場搜證，再依律政司意見，再判斷會否作出檢控。

港島總區高級警司（行動）廖珈奇呼籲市民不要參與未經批准的集會。（馬煒傑攝）

保安局：集會及遊行即屬未經批准集結

保安局發言人亦於今日作出聲明，指公眾集會及遊行上訴委員會在聆訊後，決定維持警方就5月30日舉行的公眾集會及遊行，和六月四日舉行的公眾集會，作出禁止和反對的決定。有關集會及遊行即屬未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公布，否則會觸犯法例。保安局又指，如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理。