10.1集結｜法官胡雅文收恐嚇電話　兩辦強烈譴責　須嚴懲涉事者

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-30 20:20

前年10.1國慶日非法集結案上周五（28日）判刑，法官胡雅文判全案10被告中8人判囚，李卓人、梁國雄、陳皓桓等人囚18個月，單仲偕及蔡耀昌則准緩刑2年。胡官辦公室之後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇言論。 國務院港澳辦發言人今天（30日）發表談話，對近日香港少數「不法分子」恐嚇法官的惡劣行徑表示強烈譴責，要求依法予以嚴懲。 中聯辦發稿，強烈譴責恐嚇事件，強調堅定支持司法機構依法履職，堅定支持香港警方嚴正執法，盡快偵破案件，嚴懲違法分子，捍衛法律尊嚴和法治精神，維護香港特區法治秩序。

主審法官胡雅文的辦公室前天先後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇的言論。

港澳辦指恐嚇行為違《國安法》

港澳辦發言人指，對法官人身安全的嚴重威脅，是對香港司法制度的公然挑戰，是對香港法治秩序的粗暴踐踏，絕不能容忍，批評此等惡劣行徑不僅觸犯了《刑事罪行條例》，也觸犯了《國安法》，必須予以嚴懲。

發言人指，少數反中亂港分子針對有關案件的主審法官策動多起攻擊、抹黑、恐嚇事件，企圖影響法院公正司法，脅迫法官輕縱違法犯罪分子，其根本目的是要阻撓香港撥亂反正、由亂轉治的進程，將香港重新帶回社會動蕩的深淵，對此必須高度警惕，堅決遏制。

發言人表示，堅決支持特區依法嚴厲打擊侵害司法人員安全和尊嚴的違法行徑，盡快將不法之徒繩之以法，以儆效尤，並堅決支持香港社會團結一致譴責和抵制各種挑戰法治的行為和活動，共同維護香港當前來之不易的良好局面。

中聯辦發言人指，在一向尊崇法治的香港社會，竟再次發生威脅法官的惡行，令人震驚和憤慨，形容是對法治秩序的公然破壞，（資料圖片）

中聯辦發言人指，在一向尊崇法治的香港社會，竟再次發生威脅法官的惡行，令人震驚和憤慨，形容是對法治秩序的公然破壞，也是對公共利益的巨大戕害，已涉嫌觸犯法律底線，指律政司以及一些重要法律團體紛紛就此發表聲明，強烈譴責對司法人員的恐嚇行為，要求警方將不法分子繩之於法。中聯辦對此表示堅決支持。

發言人指，《國安法》實施以來，一批在修例風波中犯下各種罪行的「極端激進分子」，受到法律審判，得到應有的懲處，社會恢復了安寧，是法治公義的彰顯，也是香港社會民心所盼，法官及司法人員以無懼、無偏、無私、無欺的精神，履職盡責，維護了法律的尊嚴，理應得到社會廣泛尊重，「我們看到，極少數人恐嚇法官的惡劣行徑，已經受到香港社會的強烈譴責，支持法官依法辦案、支持警隊嚴正執法的聲音日益強勁。這充分證明，恐嚇不會讓人們恐懼，只會激發人們捍衛法治、守護司法獨立的堅強意志。」

+ 5 + 5 + 5

發言人強調，香港法治指數居全球前列，法治是香港的核心價值，更是香港保持長期繁榮穩定的重要基石，法官依法獨立審判案件，不受任何干涉，相信違法者定會受到法律的製裁，法律的尊嚴必將得到切實維護，社會各界定會更加堅定地支持特區政府依法履行職責，共同守護香港市民引以為傲的法治精神。