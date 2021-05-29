法官胡雅文遭恐嚇　大律師公會強烈譴責　律師會批對法治造成威脅

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 15:31

前年國慶日非法集結案於昨日（28日）判刑後，主審法官胡雅文的辦公室先後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇的言論。 大律師公會今日（29日）發聲明，以最嚴厲的措辭就恐嚇行為予以強烈譴責。公會表示，法官須在不受任何干涉的情況下履行其司法職責，對司法人員作出威脅，企圖向法官施加壓力或影響法官的裁決，均嚴重衝擊司法獨立。該等行為不但干預司法運作，亦損害香港法治，強調在法治社會，上述行為絕對不能姑息，必須立即停止。 律師會會長彭韻僖亦強烈譴責對司法人員的恐嚇行為，強調恐嚇司法人員不單是嚴重刑事罪行，更對法治和司法獨立造成無法容忍的威脅。她呼籲執法機關馬上徹底調查，將犯案者繩之以法。

前年國慶日非法集結案於昨日（28日）判刑後，主審法官胡雅文的辦公室先後接獲至少三通可疑電話，內容包括侮辱及威嚇的言論。

彭韻僖表示，法官和司法人員的憲制責任是依法斷案。《基本法》第84條指出，法官和司法人員應依照法律審判案件。所有法官和司法人員所作的司法誓言，要求他們奉公守法，以無懼、無偏之精神，維護法制。

她續稱，法官和司法人員緊隨司法誓言的要求，不偏不倚、無懼無偏地履行司法職責，令司法機構得到公眾高度信任，任何人意圖藉惡意恐嚇，在法官和司法人員的裁決過程中施加壓力和影響，都不會動搖公眾對司法機構的信心。為了保障司法人員和維護司法獨立和法治，對法官和司法人員作出的刑事恐嚇行為必須立刻停止。