第四波疫情完結惟禁六四集會　林鄭拒評　譚耀宗：支聯口號有問題

撰文： 林劍 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-31 20:17

警務處早前以限聚令及防疫為由，禁止支聯會舉辦六四遊行及集會，但政府近日表示第4波新冠肺炎疫情已基本完結。特首林鄭月娥今日（31日）出席防疫措施記者會期間，被問到相關問題，她指警方已作出決定，相關法定上訴程序已結束，不會評論，亦尊重決策和法定程序。 至於支聯會個別綱領是否違反國安法，林鄭重申是「依法辦事」的問題，要視乎蒐集到什麼證據才作決定。 全國人大常委譚耀宗表示，一直認為支聯會「結束一黨專政」口號有問題。

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有記者問到，支聯會在已經提出防疫措施建議的情況下，仍然被禁止舉行集會，但維園之前可以辦花市、其他室內地方又可舉行演唱會，問政府到底有何理據；市民如自發到現場悼念會否違法。

林鄭月娥指，警務處較早前已就相關的集會申請作決定，法定上訴程序已經結束，不評論相關決定，完全尊重相關的法律程序。

調查支聯會違國安法？ 林鄭：不能抽空評論

全國港澳研究會理事田飛龍今日撰文指，支聯會部分綱領有顛覆、違反國安法成分，認為政府應引用國安法，要求其修改綱領，否則取締。記者問到，政府會否調查支聯會是否違國安法。

林鄭指，個別的組織或個人「喺咩情形下會視為違法，係依法辦事嘅問題，我重複咗好多次，行政長官係唔可以喺呢度好抽空咁決定，呢個行為或者說話係犯法或不犯法。犯法與否，係睇法律內容、搜集啲咩證據，再做決定」。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗：「結束一黨專政」口號有問題 須注意是否違國安法

此外，全國人大常委譚耀宗出席活動時表示，一直認為支聯會「結束一黨專政」的口號有問題，強調中國實行多黨合作制，由共產黨領導，共產黨亦與國家關係密切。

譚耀宗說，若「結束一黨專政」口號背後含意是推翻中國共產黨、中華人民共和國，或顛覆政權，就應該被禁止。至於今年的六四維園晚會被禁，市民自發參與或到六四記念館悼念會否違法？譚耀宗僅稱，《港區國安法》實施後，任何人或組織都應該遵守，不能以身試法，又指得知警務處已就有關情況作決定，他不再補充。

被問到是否支持政協副主席梁振英提出郊野公園邊陲建屋，譚耀宗指，民建聯早前亦有相同建議，認為政府應設法覓地建屋。他指當社會平靜下來，三場選舉順利進行後，特區政府應集中精力解決房屋問題和土地供應，不可再拖。