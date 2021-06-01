林鄭晤新任駐港公署特派員劉光源　冀續支持特區融入國家發展大局

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-01 17:49

外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源上月來港履新。行政長官林鄭月娥今日（6月1日）下午在禮賓府與劉光源會面，歡迎劉光源來港履新。她感謝公署過往在對外事務、疫情下滯留外地港人方面，一直支持特區政府，期望公署在劉的帶領下，繼續支持特區融入國家發展大局。

冀提升疫苗接種 盡早恢復跨境人流往來

林鄭月娥指，特區過去兩年多面對嚴峻挑戰，但在中央的全力支持和果斷決策下，特區成功克服困難。「其中，全國人民代表大會先後通過有關建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制以及完善特區選舉制度的決定，穩住香港的大局，令『一國兩制』重回正軌。」她表示，感謝特派員公署一直支持特區政府，特別是當特區政府受到別有用心的外國政府和政客無理抨擊時，特派員公署都堅定地澄清，反駁誤導性言論。

林鄭提到，受疫情影響過去一年曾有特區居民滯留在外，感謝特派員公署和國家在各地的領事館做了大量工作，為特區居民提供支援。她又指，特區政府重視拓展對外事務，隨着特區政府昨日展開「全城起動 快打疫苗」的運動，希望透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓香港能盡早恢復與其他地方的跨境人流往來。

最後林鄭期望，特派員公署在劉光源領導下，繼續支持特區融入國家發展大局，共同向外推廣粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的機遇，為青年開拓發展空間，亦為香港發展注入動力。