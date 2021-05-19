劉光源任駐港公署特派員　劉兆佳料工作風格進取、勇於駁西方言論

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-19 15:39

新華社今日（5月19日）報道，中央人民政府決定，任命劉光源為外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員，免去謝鋒的外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員職務。 劉光源曾派駐多國，任特派員前擔任中國駐波蘭大使，力推「一帶一路」在中東歐的建設。他過往對香港事務發言不多，但今年3月起，先後就中央修改香港選舉制度撰寫長篇文章以及接受專訪，並駁斥西方國家就新疆問題的言論。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，這類外交官員的任命在中國官場上相當正常，不過以現時香港身處中西方角力的戰略位置，預料劉光源日後的工作風格將會較為進取，勇於回應、駁斥西方國家對中港議題的言論。

曾指中國人權成就「值得尊重」

劉光源自2018年起擔任中國駐波蘭大使，過往也曾任駐肯尼亞大使、外交部涉外安全事務司司長等職位。

在派駐波蘭期間，劉光源非常著重推動「一帶一路」在中東歐的建設。2019年9月，他接受中央電視台訪問，指波蘭參與「一帶一路」建設，在地理位置上有明顯優勢，位處歐洲的「十字路口」；波蘭人口佔中東歐人口總數1/3，GDP佔中東歐GDP總量1/3，中波雙邊貿易額也佔中國和中東歐貿易總量的1/3，「體量」方面有優勢；波蘭亦是新興經濟體，近年發展速度是歐盟國家的前列。

相對之下，劉光源於今年之前，與香港事務相關的言論不多。不過他在今年3月，曾於波蘭《論壇報》撰寫署名文章，題為《為香港許諾一個更好的未來》，大力支持中央修改香港選舉制度。同月，他亦在《論壇報》接受專訪，提到完善香港特區選舉制度是「亡羊補牢，猶未晚矣」、「凡益之道，與時偕行」，將反中亂港分子排除在香港管治隊伍之外，又批評有反中亂港分子「煽動分裂、製造騷亂，鼓吹『港獨』，嚴重危害國家安全，踐踏『一國兩制』底線」。

同月，劉光源亦於《論壇報》發表題為《中國的人權成就值得尊重》的署名文章，解讀國務委員兼外長王毅於聯合國人權理事會第46屆的談話。劉光源指，改革開放令全中國7.7億農村人口擺脫貧困，佔同期全球減貧人口70%以上。他又批評個別國家政客指摘中國在新疆實行「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」，屬「無中生有的惡意政治炒作」，指「新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，享有各項勞動權益，人身自由從未受到任何限制」。

劉兆佳預料，劉光源的工作風格會較進取，勇於駁斥西方言論。（資料圖片）

劉兆佳：派駐香港處理外交工作 必為獲器重人物

劉兆佳表示，中央派駐香港官員的人事任免是常見之事，幾年就會調任一次，總不可能長期做同一崗位。不過他指要特別留意的，是現時西方國家不斷通過香港指控中國、影響中國的國際地位和聲譽，美國甚至將中美博弈，提升至「民主自由與威權政治之間的鬥爭」層次，團結其他西方盟友攻擊中國。在這背景下，中國近年亦一改以往相對忍讓的外交政策，更「勇猛、進取」地駁斥西方對中國內部事務的評論，香港現時更是處於中西方博弈的前沿，被派到香港處理外交工作的官員，肯定是外交部相當器重的人物。

正因如此，劉兆佳認為駐港公署的工作，未來無可避免會更加吃重，對於來自西方的敵對行動、批評指摘，予以更強烈反擊，「特派員在這種政治狀況下，怎麼可以沉默？他的角色會不斷強化，要更加進取地反擊西方的言論，維護國家主權。」因此他預期，劉光源的工作風格在以上大環境下，會愈趨進取。