梁振英質疑法援署資助法輪功　促交代費用　署方：涉私隱不能披露

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-04 18:46

繼昨日出文狙擊法輪功後，全國政協副主席、前特首梁振英今日（4日）再在Facebook發文，質疑法輪功的律師費來源，引述報道指法輪功獲法援資助，代表律師是現任大律師公會主席夏博義及「Chow Hang Tung」，與支聯會副主席鄒幸彤英文名相同。 梁振英指，法輪功案件前後打了8年，要求法援署開誠布公，「法援資助的律師費一共多少？有多少進了夏博義和鄒幸彤的口袋？」 法援署接受查詢時回應查詢時表示指，基於《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料的規定，未經有關人士／當事人的同意，本署不能披露任何資料。

案件源於2013年，食環署根據《公眾衞生及市政條例》第104條，在全港26個法輪功宣傳據點沒收130幅橫額及484塊展板，並檢控2名法輪功學員。其後法輪功司法覆核，2018年在原訟庭勝訴，2019年上訴庭改判政府得直。今年5月，法輪功向終審法院申請上訴許可，被即場駁回。

梁振英指，案件經過初審、上訴和終審三個階段，打了8年，「法援資助的律師費一共多少？有多少進了夏博義和鄒幸彤的口袋？為什麼打了8年？當中有多少時間是法輪功在拖，藉此盡量延長他們繼續在政府土地上擺放展品的行為？法援絕對要開誠布公。立法會議員有權有責質詢法援署，審計署也要過問。」

梁振英質疑，國安法生效後，「法援署如果真的繼續資助法輪功打官司，有沒有考慮過法輪功這個組織違反國安法的本質？」

法援署早前舉行50周年展覽開幕禮。（資料圖片））

法援署：未經當事人同意不能披露

法援署回應指，法援政策的目標，是確保所有符合《法律援助條例》規定，以及具備合理理據在香港法院提出訴訟或抗辯的人，不會因缺乏經濟能力而無法尋求公義任何人士如欲獲得法援，必須同時通過《法援條例》規定的經濟審查及案情審查。



署方指， 基於《個人資料（私隱）條例》及《法律援助條例》限制披露資料的規定，未經有關人士／當事人的同意，本署不能披露有關個案的任何資料。