梁振英：法輪功非練功團體　而是顛覆中國政府組織　請國安即調查

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-03 13:00

終審法院早前駁回法輪功有關2013年被沒收宣傳品的上訴許可申請後，食環署近日巡查14個地點，移走法輪功海報或招貼，並檢控約10人。全國政協副主席、前特首梁振英指，法輪功既不是宗教，亦不是練功團體，「從根本上就是顛覆中國政府的的組織，香港是他們的前沿陣地。」 他指法輪功的代表律師是現任大律師公會主席夏博義（Paul Harris），質疑法輪功的律師費是否由法援批出，又指現在香港有了《國安法》，請國安人員馬上接手調查在此事中有關人等的背景。

曾指示食環「清場」 不怕打官司

梁振英今日（2日）在Facebook貼文，批評法輪功「以為自己有特權」，到處阻街，他早在2013年擔任特首時，已指示食環署沒收法輪功在政府土地擺放的展品，並要求署方每3個月報告進度。

他憶述當時有政府官員問，若在現場引起爭執、法輪功要去法庭告政府應如何處理，他回應指政府依法辦事，只能按照政府對法律的理解執行，「在香港，什麼事都會有人告上法庭，不能猜測法庭的判決。如果連這種事，政府在法庭都輸官司，我們就打到底。」

梁振英強調不應怕這類人，今次故事教訓大家：「好好的一個地方，污煙瘴氣是怎樣來的？」

大律師公會主席夏博義。（資料圖片／黃寶瑩攝）

梁振英又狙擊代表法輪功的大律師公會主席夏博義，指有關人等應公開向香港社會說明：「法輪功用的律師費是法律援助給的嗎？夏博義是免費為法輪功打官司的嗎？如果都不是，這兩位興訟的法輪功學員的錢從哪裏來？」



他指現在香港有了《國安法》，「我請國安人員馬上接手調查在這件事中有關人等的背景。」

今次案件源於2013年，食環署根據《公眾衞生及市政條例》第104條，在全港26個法輪功宣傳據點沒收130幅橫額及484塊展板，並檢控2名法輪功學員。其後法輪功司法覆核，2018年在原訟庭勝訴，2019年上訴庭改判政府得直。今年5月，法輪功向終審法院申請上訴許可，被即場駁回。