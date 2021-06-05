區議員剎停「熄燈一小時」活動　民政署：影響地區和諧、可能犯法

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 19:53

荃灣區議員林錫添5月31日在facebook上呼籲停下腳步，反思人類與地球的關係，為環保熄燈一小時。 林錫添今日（5日）在facebook上表示，在家「熄燈一小時」活動臨時取消。林指，因議員辦事處收到民政事務總署通知，指活動與區議會的工作無關，影響地區和諧，及活動可能觸犯香港法例，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會。

林錫添5月31日公布活動時表示，會為大家提供電子蠟燭，讓參加者嘗試在家「熄燈一小時」，既能減低碳排放之餘，亦能趁機會在寧靜的夜空下洗滌心靈。

惟民政事務總署通知林鍚添，指「活動與區議會的工作無關，並影響地區和諧，及活動可能觸犯香港法例，以鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會」，更強調區議員應該遵守《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，區議員行事的方式，不應使其處境可能有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望。在決定參與任何活動前，區議員須詳細考慮該活動的性質和內容是否會被視為與區議員的地位或聲望不符，令區議會的信譽受損。《操守指引》特別準則第7(a)條亦訂明區議員不可將其所得的議員開支津貼及/或區議員辦事處，作與區議會事務無關的用途。因此，林鍚添決定取消在家「熄燈一小時」活動，並向一眾支持環保的人士致歉。

民政總署信件內容 與六四派發蠟燭議員收到信件相同

民政總署的信件與多名區議員早前就六四事件在街上派發蠟燭後，所收到的信件內容相同。然而林錫添的在家「熄燈一小時」活動並沒有指定在6月4日舉行，宣傳帖文亦沒有六四相關字眼，而取消活動日期亦已過了六四事件周年。

林錫添指，當收到民政事務總署的通知，表示活動有可能違反其他法例而需負上刑責時，他們表示難以理解並深表遺憾，強調雖然未能舉辦活動提高居民的環保意識，但希望大家關注保護和改人類環境的重要性。

一年一度的「地球一小時」由世界自然基金會（WWF）主辦。圖為2018年情況。（資料圖片／羅君豪攝）

「熄燈一小時」是世界自然基金會（WWF）發起的「地球一小時」（Earth Hour）的主要活動，每年均有不少環保人士及大型機構參與「地球一小時」，特區政府亦多次參與其中。今年WWF「地球一小時」活動在3月27日舉辦。