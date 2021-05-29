許智峯連續缺席4個月區議會會議　民政事務總署宣布其議席懸空

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 10:17

前民主黨立法會議員許智峯去年宣布「流亡」，現正身處澳洲。民政事務總署今日（29日）宣布，許智峯連續4個月沒有出席區議會會議，即日起喪失擔任議員的資格，其議席亦由今日起懸空。

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議席今日起懸空 民政事務總署署長稍後刊憲

民政事務總署表示，許智峯自2021年1月28日起連續缺席中西區區議會的所有會議，亦沒有在喪失資格限期完結前取得中西區區議會的有關同意，根據《區議會條例》（第547章）（《條例》）第24（5）條，任何民選議員如連續四個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在該限期完結前取得該區議會的同意，則該議員即喪失在其餘下的任期中擔任議員的資格。因此，許智峯今日即喪失擔任議員的資格，其議席亦由今日起懸空。

民政事務總署署長會按照《條例》第32（1）條的規定，稍後就有關議席出缺在憲報刊登公告。

許智峯去年12月3日在Facebook宣布「流亡」離開香港，並退出民主黨。民政事務局及後發聲明表示，暫停發放許智峯在12月3日或之後的酬金、津貼和開支償還款額，以確保有關安排符合《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》，及公帑得以妥善運用。