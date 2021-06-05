政壇諸事町｜KOL葉劉淑儀分享社交媒體心得　分享生活照最受歡迎

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 22:14

特首林鄭月娥上月被問到前特首梁振英提出的意見時，表示不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，外界指有意貶低對方地位。言猶在耳，另一政壇人物化身為KOL，教大家如何經營社交媒體。 新民黨今日（5日）在facebook上發布影片，邀請黨內3名KOL，分享經營社交媒體的心得，以及未來的發展方向，除了近年在網上十分活躍的李梓敬及劉文杰，還包括主席葉劉淑儀，難道新民黨小編在貶低自己主席？

葉劉淑儀指，現已開設facebook、Twitter、Instagram及微博等多個社交媒體帳號，其中，facebook的追蹤人數達15萬人，她稱成績不俗，更認為現時已達飽和階段，因此積極使用其他媒體，希望觸及不同的人。（新民黨影片截圖）

fb有15萬追蹤者 正拓展其他社交平台

其實若稱葉劉淑儀為KOL絕對不失禮，皆因她經營社交媒體的成績比很多人都好。葉劉指，現已開設facebook、Twitter、Instagram及微博等多個社交媒體帳號，其中，facebook的追蹤人數達15萬人，成績不俗，更認為現時已達飽和階段，因此積極使用其他媒體，希望觸及不同的人。

葉劉淑儀表示，經營facebook的經驗為多分享不同的看法及文章，包括日常在議會的工作、撰寫的文章等。她說最受歡迎的照片都與日常生活有關，如食焗豬扒飯等，有助吸引網民觀看。

葉劉又指，在不同的社交平台應有不同的分享內容，如instagram的內容應以圖片為主，因此她主要分享個人生活照；Twitter的使用者較國際化，內容會以英文為主，主題亦是國際關注的議題。葉劉呼籲有意從政的人，考慮開設及積極經營社交平台，有助觸及不同市民。

▼▼更多葉劉淑儀生活照▼▼

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李梓敬在影片中表示，未來目標希望改變香港網民的習慣，由歐美平台移至中國內地的社交平台，又指會繼續做好「KOL100」，努力經營社交平台。（新民黨影片截圖）

李梓敬在影片中表示，未來目標希望改變香港網民的習慣，由歐美平台移至中國內地的社交平台，又指會繼續做好「KOL100」，努力經營社交平台。