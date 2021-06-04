葉劉批「智方便」難用：行會成員都搞半個鐘　薛永恒稱不斷優化

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-04 18:34

立法會財務委員會會議今日（4日）舉行，審議追加注資創新科技基金的47億5千萬元撥款，以及將「院校中游研發計劃」、「再工業化資助計劃」及「創新生活基金」的資金併入創新及科技基金的整體撥款。 工業界立法會議員吳永嘉關注，現時科技券的申請平均要80至90天，留意到現交由生產力促進局負責，問及會否加快審批的時間。創新及科技局局長薛永恒表示，政府推出科技券受業界歡迎，每年申請遞增，故審批時間亦同樣增加，將利用生促局的人力資源進行相關計劃。 行政會議成員、新民黨葉劉淑儀在會上指，局方推出的「智方便」、「安心出行」等應用程式不夠「user-friendly」，自己收到不少投訴，「（智方便）行會成員都要搞半個鐘」。薛永恒稱局方會不斷精益求精，又提及「安心出行」現時已有逾440萬下載，感謝市民支持，局方會優化相關計劃。

葉劉淑儀表示，局方遞交的文件中提及不少項目，讓人眼花繚亂，又指每個計劃都沒有KPI（關鍵績效指標）。葉劉認為，文件在基金成果部分提及香港有9間獨角獸，涉誤導成份，強調不少獨角獸早在創科局和創頭基金成立前已發展，「成功與你無關」，她不想局方「為洗錢而洗錢」。

薛永恒回應時表示，會虛心接受有關意見，但強調創科基金文件絕無誤導成份，舉例指公司GOGOX （送貨平台）曾在香港獲局方支持，其後再打入東南亞市場，再到大灣區上市。他重申香港會做好基建、人才培訓等，吸引初創公司在每個階段都留港發展。

鍾國斌。（資料圖片）

自由黨立法會議員鍾國斌關注，局方投放大量資金發展創科有何成效，薛永恒表示，初創企業由2014年的1100間增至3400間、聘用人數亦由2400人增至去年的10700人、另吸引到的創科融資亦由2014年的12.4億升至2018年的163億，從公司數目，聘用人數及吸引到的資金數目，可看到與創科發展蓬勃有關。