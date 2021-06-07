01消息：中央駐港機構周六辦建黨百年論壇　建制分析兩層意義

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-06-07 09:52

今年「七一」除是香港回歸24周年，亦是中國共產黨成立100周年，據悉，4個中央駐港機構，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港公署及解放軍駐港部隊，本周六（12日）將聯同港府舉辦「中國共產黨與『一國兩制』主題論壇」。 多名港區人大代、政協委員及立法會議員已收到邀請，有建制中人指，以往共產黨少有在港公開辦活動，認為今次有「公開化」跡象。全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，活動不是以中共名義舉辦，但由於「一國兩制」方針政策是由中共制定，在100周年黨慶之際、在中央撥亂反正工作已經為香港恢復穩定和秩序之後舉辦，具現實意義。

昔忌諱避談 建制：時代已變要「大講特講」

主題論壇本周六（12日）早上10時至11時30分於會展舉行，乃慶祝中國共產黨成立100周年活動之一，屆時4個駐港機構最高負責人將出席，包括中聯辦主任駱惠寧；特首林鄭月娥將聯同多名主要官員出席，全國政協副主席梁振英亦會現身。

消息人士指，過往由於強調「一國兩制」、「港人治港」，中國共產黨在香港一向「地下化」，黨員不會公開身份或活動，惟近年本港政治環境已變，今次官方首度在香港公開慶祝共產黨黨慶，可視為中共在港「公開化」的跡象。

有資深建制派指，以往在香港談共產黨比較敏感，但中共與香港關係密切，收回香港、澳門洗刷了民族百年耻辱，「以前講『愛國』都是票房毒藥，以前怕講的，現在要大講特講」，要強調中國百年以來的成就。他預計類似活動愈來愈多，可視作內地執政黨在港工作「浮面」。

宣傳浪接浪 電影《1921》將上映

論壇高規格，衛生安全系數亦頗高，根據請柬，全體嘉賓需自行做核酸檢測，包括已接種疫苗人士，檢測報告呈陰性才可進場。

內地慶祝建黨百年活動如火如荼，由《建國大業》、《建黨偉業》導演黃建新拍攝的全新電影《1921》，即將上畫，據悉全國政協常委、寰亞主席林建岳旗下院線，亦會上映《1921》，預料屆時會在香港舉行盛大首映禮。