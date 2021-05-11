政圈風聲｜駐港機構71總動員落區　訪劏房公屋戶　釋兩大重要訊息

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

今年「七一」除了是香港回歸24周年，亦是中國共產黨成立100周年，在這「雙喜臨門」之日，預料港府將舉辦慶祝活動，據聞中央駐港機構亦有新搞作。 消息透露，駐港機構將於七一前後進行大型落區活動，深入家訪劏房、公屋住戶等基層市民，除了高層會親身前往視察，副部級官員以至港九新界的地區工作部，亦會總動員參與，規模之大前所未見。 有建制中人分析，今次行動主要釋出兩大訊息，包括中央十分重視本港深層次房屋問題，以及配合中國共產黨建黨百年、為人民福祉打拼的主旋律。

韓正兩會指解決住房問題「總有個開始」

港澳工作系統去年大換班後，行事模式亦有相應變化，包括主動落區了解民情，中聯辦主任駱惠寧去年曾趁中秋節及國慶日，探訪劏房戶和長者，背後的政治符號意義強烈，希望發出中央非常關注本港基層市民的訊息，並全力支持港府在經濟、民生問題上的舉措。

事實上，中央歷年多番點出香港的房屋問題乃深層次矛盾之一。2010年時任總理溫家寶提到的香港五大深層次矛盾，其中一點就是改善民生；國家主席習近平在2017年訪港時更提到，政府要以人為本、紓困解難，著力解決市民關注的、經濟民生方面的突出問題，切實提高民眾獲得感和幸福感。

及至今年，身兼港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正，在兩會期間更明確點出要處理香港的房屋問題，「解決這個問題，難度是很大的，但總要有開始解決的時候」。

顯示北京站在基層前線 有解決深層次矛盾決心

有資深建制派指，北京現時強調「人民至上」、「人民最大」，把人民對美好生活的響往作為奮鬥目標，而香港問題就是長久以來未解決的住屋問題，認為若駐港機構針對基層、劏房戶發起探訪活動，而且大規模、大範圍地進行，顯示北京解決香港深層次矛盾的決心，並有具體行動付諸落實。該人指，今年是中共建黨一百年，早前中央已宣布」脫貧攻堅戰」取得全面勝利，今次落區可展示共產黨站在基層前線，再配合「七一」回歸紀念日，有關活動是「順理成章」。

有民建聯中人表示，基層家訪符合當局一貫思路，透過活動顯示中央對香港關心和重視，特別是經過制定國安法及選舉改制後，香港需集中精力解決民生問題。他稱暫未收到有關方面通知安排基層家訪，相信臨近七一才有具體安排。



今年是中國共產黨成立100周年，內地宣傳攻勢浪接浪，今年4月中央辦公廳印發「永遠跟黨走」為主題的群眾性宣傳教育活動通知，當中提到第一階段在5月前，要深入學習宣傳貫徹「五中全會」、全國「兩會」等精神，展示「十三五」發展的輝煌成就，宣傳「十四五」發展的美好前景」；第二階段為5月至今年底，並在6、7月間「形成高潮」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，有關大型接觸活動會變成常態。（資料圖片/陳焯煇攝）

劉兆佳料大型接觸活動將成常態

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時分析，相信駐港機構有關大型接觸活動會變成常態，反映中央希望與香港市民拉近距離，讓港人得知中央十分關心其福祉及弱勢社群所面對的疾苦。他指，在2019年修例風波過後，及正值疫情肆虐之際，中央多次出手恢復香港秩序，日後亦將支持及協助港府處理深層次工作。

劉兆佳認為，現時是適合時機讓中央多接觸港人，因過去中央官員落區時，往往會被批評是插手香港事務，他相信有關批評會逐步減少，反映社會氣氛有所轉變。

至於大型落區活動是否為配合建黨100周年？劉兆佳稱不敢作過份猜測，但他特別點出內地經常強調要「不忘初心」，認為就是要「為人民服務」，他估計中央或希望透過探訪活動，展現中央關心香港民間疾苦，凝聚人心，以及增強市民對中央的信任。