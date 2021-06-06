林鄭捧場睇汪明荃演唱會：佩服Lisa姐不斷創新的精神｜政壇諸事町

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-06 20:40

八和會館主席汪明荃上月接受特首林鄭月娥訪問，席間大吐苦水，指其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，選委席位大減，成為一時佳話。 林鄭月娥今天（6日）在社交網頁發文，稱在上月訪問時，已約定「阿姐」觀賞她的演唱會，「今日好高興能趕及演唱會的最後一場」，大讚演唱會十分精彩。林鄭稱，特別佩服阿姐不斷創新的精神，為觀眾帶來更佳的文化藝術享受。

林鄭稱訪問汪明荃是「挑戰自己」。（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

林鄭：難怪觀眾熱情高漲

林鄭月娥上載與汪明荃的合照，大讚兩小時的演唱會十分精采，「上半場以歌唱出多首古代詩詞，包括李清照的《聲聲慢》和岳飛的《滿江紅》，而下半場則是Liza姐的經典金曲，有《京華春夢》和《勇敢的中國人》等」。

林鄭說，特別佩服「Liza姐」不斷創新的精神，為觀眾帶來更佳的文化藝術享受，「難怪觀眾熱情高漲，『安哥』聲不絕。」

汪明荃早前向林鄭直指，其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」選委席位大減，業界人士很不滿。」（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

接受林鄭訪問 「反客為主」成熱話

特鄭月娥上月在《選委界別分組面面觀》節目汪明荃，節目一開首，林鄭便稱這集是「挑戰自己」，「你（汪明荃）是專業主持人，我是業餘主持人，而且你界別可能『嬲』我們，所以更是難上加難。」

汪明荃其後指，選委會人數由1,200人增至1,500人，但其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」

汪明荃又指，界別席數減少，有一半聲音消失，當然會失望和不開心，但強調明白到整體社會利益，需要重整、重修制度，希望有關情況可以逐步改進，「讓香港人真的可以實現『港人治港』」。