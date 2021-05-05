選舉改制｜林鄭訪汪明荃反被追問　汪：業界失一半聲音　當然不滿

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-05 22:44

由特首林鄭主持的《選委界別分組面面觀》，今集訪問八和會館主席汪明荃。節目一開首，林鄭就稱這集是「挑戰自己」，「你（汪明荃）是專業主持人，我是業餘主持人，而且你界別可能『嬲』我們，所以更是難上加難。」 汪明荃在節目中表示，選委會人數由1,200人增至1,500人，但其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」 林鄭回應稱，過往選委由該界別的合資格選民一人一票選出，根據經驗所得，不少是來自同一立場或同一背景的人，難以做到廣泛代表性和均衡參與。她強調，由指定團體提名，可確保有業界廣泛的聲音，同時不只單一界別的席位減少，希望對方及其業界諒解。

林鄭稱，過往選委由該界別的合資格選民一人一票選出，根據經驗所得，不少是來自同一立場或同一背景的人，難以做到廣泛代表性和均衡參與。（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

汪明荃表示，以往選委中，八和會館、八和學院各有一票，但現在八和學院被剔除在外，問及政府如何訂明團體資格？林鄭稱，該界別的133個指明團體，必需要有代表性、與界別有關係和屬於「愛國愛港」團體，如電影界、音樂界及粵劇界等協會。

汪明荃又指，有藝術家擔心，他們不時會舉辦展覽，若參選的話，是否逐件展品都需經過資格審委員會審查？林鄭稱，肯定不會審查每個參選人的藝術作品，但強調要視乎他們是否擁護《基本法》、效忠特區、鼓吹「港獨」和勾結外國勢力，她相信最終要受國安審查的個案不多。

汪明荃指，選委會人數由1200人增至1500人，但其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」（節目《選委界別分組面面觀》截圖）

多次表達業界不滿減議席 冀政府幫助打通大灣區市場

林鄭其後問汪明荃，對於香港經歷幾年「好亂」的狀況，就完善選舉制度有何看法？汪明荃再次表達業界的不滿，直指該界別席數減少，有一半聲音消失，當然會失望和不開心，但強調明白到整體社會利益，需要重整、重修制度。她希望有關情況可以逐步改進，「讓香港人真的可以實現『港人治港』」。

汪明荃又提及，希望政府可以幫忙打開大灣區市場，強調不少業界想到大灣區表演，但不知如何聯絡中介、處理資金交流等情況。林鄭指，粵港澳大灣區已有一個領導小組，亦有制度讓他們反映業界意見。她認為，大灣區的硬件很好，香港則軟件很好，相信大灣區都想與香港合作，強調政府會擔任好橋樑的角色。