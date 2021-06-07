六四32︱集會因疫情再被禁　謝偉俊：政府日後可直接說出國安理由

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-07 12:02

警方今年再度以疫情為由，禁止支聯會六四集會。立法會議員、執業律師謝偉俊今日（7日）於港台節目上表示，香港政府過往的表達較為「含蓄」，只是以疫情作為禁止的理由，但認為日後如有需要，不妨直接將「國安理由」宣之於口。

▼國安法下首個六四▼

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稱早早行動 以免重演像元朗的「不愉快事件」

謝偉俊指，現行《公安條例》已賦予警方足夠寬廣的法律基礎，作任何有需要的措施，今年是國安法實施後首個六四，相信市民會有些「不習慣」，但認為在中美角力、2019年社會暴亂的背景下，香港「大病未愈」，社會需要一個比較穩定狀況是可以理解。他又指，警方任何舉措都是希望令事件在控制範圍內，以免因警力不足，又再重演前年發生在元朗的「不愉快事件」。

警方連續兩年以疫情為由禁止六四集會，但保安局、警方事後連發聲明警告公眾不要參與集會，而支聯會近日亦被指屬顛覆組織，外界關注禁止集會是否有政治原因。謝偉俊指國安法生效後，政府「多咗個角度去處理件事」，指政府過往會比較「避忌」、「含蓄」，希望「息事寧人」，認為疫情和國安因素「同樣係重要嘅理由」，有擔當的政府應「明刀明槍」講得更清楚，不用「猶抱琵琶半遮面」。

蔡耀昌質疑旨在威嚇市民

支聯會秘書蔡耀昌表示，警方當日行動非常「大陣仗、前所未有」，形容是「越權」，不明白有什麼「公安理由」去出動七千警力全封維園，而當日街上有人手持蠟燭、穿黑衣，都被警察截查、阻止，甚至有少數人被捕，質疑是威嚇市民，令他們不敢出來悼念六四，政治因素佔主導。

不過蔡耀昌認為，即使當日沒有大批市民一起在維園悼念的畫面，不少市民在外圍、在社交網表達對六四的情感，同樣令人感動，也是一個「有爆炸力」的六四紀念活動。

另外，終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵近日表示將於下月離職，並表明不希望再接受特區政府委任，原因是關注到國安法運作情況。謝偉俊認為，現時中美角力下，香港司法制度無論做得多好，外國政界和傳媒都會「都會當你做得唔好」，「如果個別嘅法官唔接受（新司法制度），咁咪面對現實唔好接受囉」。他又指，如果香港對自己的司法制度有信心，不需要靠個別官員的認可，而在現時的國際環境下，香港也未必要再稀罕和西方國家保持友好關係，以免「自欺欺人」。