六四32｜美歐駐港領館內亮燭光　駐港公署批「上演拙劣政治戲碼」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-05 13:21

昨日是六四32周年，亦是《港區國安法》實施後首個「六四」，美國駐港總領事館、歐盟駐港澳辦事處昨在窗邊點亮電子蠟燭悼念，澳洲、加拿大、德國駐港領事館亦分別在社交網站發帖悼念六四。 外交部駐港公署今（5日）表示，文章指出，個別美西方駐港總領館在6月4日上演拙劣的政治戲碼，與極少數反中亂港分子遙相呼應，打著維護民主人權的幌子借政治議題干預香港事務和中國內政，公署發言人表示強烈譴責和堅決反對，並嚴正指出有關行徑再次暴露出其唯恐香港不亂和借香港對內地進行滲透、顛覆、破壞的險惡用心。

批外部勢力無視香港由亂轉治 利用港滲透破壞絕不允許

駐港公署發言人指，《港區國安法》實施和完善特區選舉制度後，香港經濟社會發展重回正軌，但個別外部勢力無視香港由亂轉治、由治及興的發展大勢，妄圖螳臂擋車，破壞香港長治久安和繁榮穩定，認為其圖謀絕不會得逞。

發言人促請「這些外部干預勢力應當先照照鏡子，對自身問題反躬自省。自由女神已經樹立100多年，但有關國家少數族裔仍然沒有真正的自由，社會貧富分化日趨嚴重，種族歧視和警察暴力等事件時有發生，槍支交易和槍擊事件創歷史新高。面對如此劣跡斑斑的人權紀錄，有什麼資格以『人權衛士』自居，惺惺作態，對別國內政指手畫腳？」

發言人強調，香港事務純屬中國內政，任何利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。駐港公署再次敦促有關國家駐港機構立即停止徒勞的政治表演，停止干預香港事務和中國內政，「不要玩火自焚。」