《泰晤士報》︰港終審法院英籍非常任法官何熙怡表明下月離任

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-04 12:27

繼終審法院非常任法官施覺民提出請辭後，英國《泰晤士報》今日（4日）報道，香港終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵，在一個網上會議稱，將於下月離職，並表明不希望再接受特區政府委任，原因是現時情況下，不知能在何時才能前往香港。 報道引述何熙怡在會議中承認，對「港區國安法」運作存在各種疑問。（The jury is out on how they will be able to operate the new national security law. There are all sorts of question marks up in the air.）。但她認為，其他海外法官會繼續關注香港情況。 《香港01》正就事件向特首辦、司法機構查詢。

英國最高法院前院長何熙怡女男爵將於下月離任香港終審法院非常任法官。（劍橋大學格頓學院圖片）

據資料，何熙怡於2004年成爲首位和唯一一位出任上訴法院常任高級法官的女性。隨著英國最高法院於2009年成立，在上議院執掌最高司法職務的法官，成爲英國最高法院法官。於2013年，她成爲英國最高法院副院長，並於2017年成爲英國最高法院院長。

另外，澳洲新南威爾士前首席法官施覺民，去年提早兩年請辭終審法院非常任法官一職，獲政府刊憲撤銷委任。施覺民接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時直言，辭職的決定與《港區國安法》的內容有關（related to the content of the national security legislation）。