《泰晤士報》︰港終審法院英籍非常任法官何熙怡表明下月離任

繼終審法院非常任法官施覺民提出請辭後,英國《泰晤士報》今日(4日)報道,香港終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵,在一個網上會議稱,將於下月離職,並表明不希望再接受特區政府委任,原因是現時情況下,不知能在何時才能前往香港。

報道引述何熙怡在會議中承認,對「港區國安法」運作存在各種疑問。(The jury is out on how they will be able to operate the new national security law. There are all sorts of question marks up in the air.)。但她認為,其他海外法官會繼續關注香港情況。

《香港01》正就事件向特首辦、司法機構查詢。