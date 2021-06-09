前立法會議員黃宜弘病逝　終年82歲　03年舉中指最經典

撰文： 周禮希 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-09 11:01

前立法局、臨時立法會及立法會議員、前港區人大代表黃宜弘，近日因為癌細胞擴散至腦部逝世，終年82歲。黃宜弘最為人熟悉的是曾在《基本法》23條立法期間，被拍攝向示威者展示不文手勢，而有「中指黃」稱號。 港區人大代表團長馬逢國接受《香港01》查詢時證實有關消息，指自己亦收到其太太發出的訃聞。港區人大代表廖長江及立法會議員黃國健亦證實有關消息。

【2003年七一】抗議：2003年7月6日，時任自由黨主席田北俊宣布倒戈不支持草案，政府被迫變陣應對。7月9日，數萬名市民在當時的立法會大樓（現終審法院大樓）外示威。當日集會後，時任立法會議員黃宜弘乘巴士離開立法會大樓時，在車上對示威群眾舉起中指，成為當年經典場面之一。黃宜弘事後公開道歉。（法新社）

黃宜弘太太向親友傳噩耗 黃在美國已昏迷兩月並在醫院病逝

據了解，黃宜弘的太太梁鳳儀寫信向親友傳達噩耗，當中提到黃宜弘近日因病逝世，並提到黃宜弘五年前已曾患肺癌並曾治癒，但今年初發現癌細胞擴散至腦部，但家人全不放棄，為他每天做物理治療，黃在去世前更一度張開眼看她。黃宜弘已在美國的醫院昏迷不醒兩個多月，並在醫院病逝。

梁鳳儀指自己需時讓情緒平伏，之後才能安排黃的後事，故暫未有相關宣布，並敬請親友不要致電。

黃宜弘為前立法局、臨時立法會及立法會前議員，一直循商界（二）的功能組別，即香港中華總商會的界別參選。他在2003年基本法第23條立法審議期間，曾被電視台拍到在車上舉起中指，指向圍堵立法會群眾，事後曾前向市民道歉，他因此獲得「中指黃」、「黃中指」等稱號。他自1998年起擔任港區人大代表至2018年。