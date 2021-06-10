人大通過反制裁法　被美國制裁譚耀宗：被人恰到上面一定要反擊

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-10 19:13

全國人大常委會會議表決通過《反外國制裁法》，人大常委會指法例可為國家依法反制外國歧視性措施，提供有力的法治支撐和保障，形容是充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。 今年初被美國制裁的全國人大常委譚耀宗，在會後指中國並非要搞事和干涉別國內政，但若被「恰到上面」和打壓，就一定要有反擊措施。

強調國家層面考慮 不涉個人考慮

譚耀宗在會後指，是次立法向外國制裁「以其人之道，還治其人之身」，強調中國並非要搞事和干涉別國內政，但若被「恰到上面」和打壓，就一定要有反擊措施。

譚耀宗在今年1月被美國制裁，他強調參與立法工作是從國家層面考慮，沒有個人考慮，惟不想估計立法對外國的威懾力。

暫沒有納入基本法附件三的安排

對於全國港澳研究會理事田飛龍在訪問中建議，可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，讓香港特區與中央一同維護國家發展利益。譚耀宗表示，如果港澳地區要落實政策措施，須納入《基本法》附件三並要在本地立法，但強調暫未有相關安排。

今年1月15日，美國財政部公布制裁名單，以回應香港警方拘捕超過50名因參與初選而被指涉嫌違反國安法的民主派人士，譚耀宗亦在制裁之列。譚耀宗當時表示，被制裁是光榮，有少許不便亦無所謂，直言自己沒有在美資產，亦不會入境美國。