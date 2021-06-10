人大通過反外國制裁法　田飛龍倡納附件三　葉國謙：暫未有需要

撰文： 吳倬安 林劍 最後更新日期： 2021-06-10 18:43

全國人大常委會會議今天（10日）閉幕，通過《反外國制裁法》草案，人大常委會指法例可為國家依法反制外國歧視性措施，提供有力的法治支撐和保障，形容是充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。 全國港澳研究會理事田飛龍接受電視訪問，認為可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，讓香港特區與中央一同維護國家發展利益。港區人大代表、民建聯葉國謙認為，法律具體內容雖未公布，但認為可為中央反制措施賦予法律基礎，但認為暫時未有需要把法律納入附件三。 全國人大常委譚耀宗在會後指，是次立法向外國制裁「以其人之道，還治其人之身」，強調中國並非要搞事和干涉別國內政，但若被「恰到上面」和打壓，就一定要有反擊措施。

全國港澳研究會理事田飛龍接受電視訪問，認為可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。

形容是應對挑戰、防範風險法律「工具箱」

全國人大常委會法制工作委員會發言人在報告有關草案時指，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆涉港等各種藉口對中國進行造謠污蔑和遏制打壓，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，中國政府已多次宣佈對有關國家的實體和個人實施相應反制措施，「即以其人之道，還治其人之身」。

法工委又指，今年全國「兩會」前後，一些全國人大代表、全國政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部專門的反外國制裁法，為中國依法反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障，形容法律是圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」。

葉國謙認為，法律具體內容雖未公布，指過往中央反制措施是依靠行政措施和人大決定，認為《反制法》為反制措施賦予法律基礎，形容法律對國家整體運作有良好影響（盧翊銘攝)

田飛龍認為 香港有必要配合反制措施

田飛龍接受《now新聞》訪問時稱，《反制法》把反制措施加以綜合並提升，授權中央採取使對方「更加痛苦」、「更加付出代價」的國家性的措施，令這件「法律武器」更有威懾性。田飛龍認為香港有必要作出配合，例如《反制法》列入《基本法》附件三，「構成一個香港特區跟中央一起維護國家發展利益」。他又指，若不納入附件三，特區政府可主動修訂或制定自治權範圍反制外部制裁的法律。

葉國謙指反制措施一向由國家作出

葉國謙認為，法律具體內容雖未公布，指過往中央反制措施是依靠行政措施和人大決定，認為《反制法》為反制措施賦予法律基礎，形容法律對國家整體運作有良好影響，至於是否須納入附件三，他認為要先看《反制法》內容，但認為暫時未有需要把法律納入附件三，因反制措施一向是由國家作出。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，對議題持開放態度，認為中央在考慮是否要求香港配合制裁時，都會一併考慮香港切身利益，因這是一個外交行為，必須通盤考慮。（資料圖片）

劉兆佳：就算無全國性法律 中央也可要求港配合

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，對議題持開放態度，認為中央在考慮是否要求香港配合制裁時，都會一併考慮香港切身利益，因這是一個外交行為，必須通盤考慮。他指，以往特區對於歐美制裁的態度，是「逆來順受」，主要為顧全香港和西方關係的大局，不想和歐美國家關係太差，故會謹慎處理，保留一些外交政治手段，但「以前唔做，唔代表之後唔會做」。

他又認為，如果中央真的有心要求特區政府配合制裁，就算沒有全國性法律，單以行政指令要求特區配合都可以，特區可做的事亦有很多，例如限制美國航空公司在香港開辦航線、執法部門拒絕和美國配合行動等等。

港澳辦前主任王光亞在會議後被問到，通過《反制法》對香港有否好處，他指香港在國家的領導下，肯定會愈來愈好。

被美國制裁的譚耀宗在會後指，是次立法向外國制裁「以其人之道，還治其人之身」（盧翊銘攝）

被美國制裁的譚耀宗在會後指，是次立法向外國制裁「以其人之道，還治其人之身」，強調中國並非要搞事和干涉別國內政，但若被「恰到上面」和打壓，就一定要有反擊措施，強調參與立法工作是從國家層面考慮，沒有個人考慮，不想估計立法對外國的威懾力。