林鄭讚青聯是政府堅實夥伴　陳冬指港青面對困難無「躺平」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-11 20:11

香港青年聯會今天（11日）舉行第二十八屆會慶及會董會就職典禮暨香港青聯交流基金周年會慶，特首林鄭月娥稱，青聯是特區政府的堅實夥伴，一直支持政府依法施政，在重要議題上積極發言，過去一年多，青聯多次發聲支持落實國安法及選舉改制，並坐言起行，透過不同渠道向青年推廣國安及選舉改制的重要性。 中聯辦副主任陳冬則表示，香港青年在困難面前沒有「躺平」，在壓力之下努力奮起。

特首林鄭月娥出席香港青聯會慶，並擔任主禮嘉賓。（余俊亮攝）

林鄭月娥、陳冬、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思等人等應邀出席，擔任活動主禮嘉賓。

林鄭指青聯帶動青年到內地創業交流

林鄭致辭時稱，青聯在1992年成立，已成為本港最具規模的青年團體之一，一直抱着愛國愛港宗旨，團結各界青年團體，帶動青年到內地創新創業、實習交流，又指青聯是特區政府的堅實夥伴，一直支持政府依法施政，在重要議題上積極發言。過去一年多，青聯多次發聲支持落實國安法和選舉改制，並坐言起行透過不同渠道向青年推廣國安及改制的重要性。

林鄭又指，在重整選委會架構後，在第五界別加入全國青聯港區委員，認為日後選委會更具廣泛代表性。她期望青聯未來更主動鼓勵年輕人投入國家發展大局，為國家貢獻所長，一起培養出有承擔、國家觀念、香港情懷、國際視野的新一代。

陳冬讚青聯為愛國愛港標誌性青年團體

陳冬則稱，兩年前香港經歷修例風波，不少人當時對香港前景憂心忡忡，兩年過去，社會正回復正軌。他讚揚青聯是愛國愛港的標誌性青年團體，一直以來高舉愛國旗幟，致力於促進青年交流、服務青年發展。這兩年來青聯積極支持特區政府和香港警隊止暴制亂、恢復秩序凝聚青年力量，弘揚社會正氣，又支持國安法立法，致函聯合國相關機構，向國際社會傳遞香港青年的正義之聲。

陳冬又稱，香港青年在困難面前沒有「躺平」，在壓力之下努力奮起。當前中國在全球疫情肆虐下，率先實現經濟復甦，經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水準不斷躍升，相信有中央的全力支持、有特區政府的精準施策、有社會各界的關心、關愛，會有愈來愈多的香港青年在融入國家發展大局中，找到自身價值，實現人生夢想。

樓家強：國安法和選舉改制 是香港兩劑疫苗

青聯主席樓家強表示，青聯作為擁有2,300多名會員，40個團體會員、持續發放正能量的愛國愛港青年團體，在「十四五」規劃的開局之年，肩負着更重大的責任，將更廣泛團結青年、凝聚力量，擁護《憲法》、《基本法》和國安法，維護「一國兩制」，支持香港特區政府依法施政，形容國安法和選舉改制是香港的兩劑疫苗。