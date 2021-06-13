東京奧運｜霍啟剛籲參賽港將接種疫苗　未知會否隨團赴日

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-13 19:23

距離東京奧運不足兩個月，港協暨奧委會副會長霍啟剛今（13日）表示，正與國際奧委會和東京奧組委緊密溝通，準備工作已經如火如荼，預料國際奧委會在6月中或尾會向各地方奧委會發參賽指引。 對於香港政府專家顧問許樹昌與其他國家專家撰文，指所有參加東京奧運的運動員都應強制接種疫苗，否則不應舉辦奧運。霍啟剛指，據其了解，現時運動員的接種疫苗比率好，又指雖然接種疫苗並非赴東京參加奧運的先要條件，但呼籲全體運動員接種，為自己帶來多一層保護措施。

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將與政府商討運動員返港檢疫安排

霍啟剛指，據目前獲得消息，參加奧運的運動員到達東京後需要隔離3日，在到達後首14日，運動員需以應用程式記錄行程，包括訓練、住宿等情況。至於回港後的檢疫安排，他稱會再與政府溝通。他提及，由於8月8日奧運完結後，不少運動員在9月會參加全運會，故時間相對緊逼，強調會再與各運動項目隊伍溝通。

被問到會否隨代表團赴日，霍啟剛表示，仍未知道赴日代表團的最終人數名額，自己也不是今屆代表團團長，未肯定能否隨團。他又否認太太郭晶晶再次懷孕傳聞，指太太或跟國際游聯出發到東京參與工作。

港隊大部分代表團暫定會在奧運開幕前兩星期出發，出發前將在禮賓府舉行授旗儀式，預料李慧詩、何詩蓓等運動員有望爭牌。香港代表團團長貝鈞奇早前表示，雖然國際奧委會要求縮減幕後人手，但強調會盡力爭取滿足港將醫療等需要。