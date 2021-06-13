東京奧運｜賀頓拒談孫楊專心爭奧運資格　孫楊禁藥案月底有結果

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-13 16:46

中國泳手孫楊的死敵、澳洲泳手賀頓（Mack Horton）在周六（12日）出戰國家隊奧運選拔賽，因時間不達標而未能取得今屆東京奧運的400米自由泳資格，亦意味他衛冕失敗。

在里約奧運400米自由泳擊敗孫楊奪金的賀頓，周六出戰澳洲奧運選拔賽首日賽事，里奧以3分41.55秒封王的他僅以3分43.92秒名列第三，21歲隊友韋寧頓（Elijah Winnington）以3分42.65秒取得第一名，麥隆連（Jack McLoughlin）則以3分43.27秒取得第二，在頭兩名才能奪得代表澳洲資格下，賀頓未能爭得衛冕機會。

澳洲泳手賀頓在澳洲奧運選拔賽上，未能取得上屆摘金的400自代表資格。（資料圖片／GettyImages）

他在賽後表示：「我的呼吸節奏打亂了，但我已盡全力。」他在首300米仍與韋寧頓爭持不下，惟後者在最後100米「狂爆」，最終賀頓後勁不繼落敗。

雖然賀頓錯過了400米自資格，但他在為期6天的選拔賽，仍能於800米自、1500米自及4X200米自的項目中爭取東奧入場券。賀頓在上屆奧運贏得400米自由泳金牌，是澳洲自2004年雅典奧運、名將科比（Ian Thorpe）與赫基特（Grant Hackett）摘金後，再有男子泳手在奧運個人自由泳項目中奪得奧運金牌，同屆還有當時澳洲新星查馬斯（Kyle Chalmers）在100米自摘金。不過，賀頓的「成名作」卻是在場外與孫楊的「口水戰」。

孫楊遭禁賽8年前後，與賀頓有什麼恩怨？（按圖放大）

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拒再談論孫楊：煩死了

25歲的賀頓除在4年前於里約奧運以「禁藥騙子」（Drug Cheat）來形容孫楊，最經典莫過於2019年在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽，他在不敵孫楊摘銀後拒絕與後者一同站上頒獎台，並拒絕與其握手。上月在備戰選拔賽時，他接受訪問時坦言對外界總是談論他與孫楊之間的關係，讓他感到煩厭，「一直有人問我關於孫楊的問題，我覺得煩死了。老實說，我還未拿到奧運資格，沒有任何精力和能力去關心其他事情。」

孫楊禁賽8年｜為5月聽證會聘禁賽令專家 孫楊出戰奧運的最後希望

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孫楊因拒絕國際藥檢管理機構（IDTM）進行藥檢，不僅未配合還指使他人打破血液樣本容器，遭到國際體育仲裁法庭（CAS）重罰禁賽8年，案件現正在上訴階段，上月尾閉門進行的第2次聽證會結果，CAS發言人稱最遲會在今年6月底作出決定，假如獲判無罪，孫楊勢可趕及出戰延期至今年8月上演的東京奧運。曾拒絕跟孫楊同站頒獎台的賀頓矢言，如在東京奧運再遇孫楊，一定會再次發聲。

孫楊在上月完成第2次聽證會，上訴重罰禁賽8年。（路透社）

外界推斷聽證會結果有3種，第一就是孫楊禁賽徹底解除，將可恢復自由參加奧運與國際賽事；第二是禁賽減刑，有可能錯過奧運，但若禁賽時間低於8年，孫楊仍可望在泳壇復出。最後當然是孫楊最不想看到的結果，就是聽證會仍維持原判禁賽8年，這也將徹底宣告他游泳生涯結束。判決將在6月底公告。

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