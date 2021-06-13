端午節．多圖｜首屆陸上龍舟比賽　獲冠健兒談致勝之道：夠大力

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-13 20:35

明日（14日）是端午節，疫情下水上龍舟活動停辦，有機構今（13日）舉辦陸上龍舟比賽。由利奧坊協會主辦、中國香港龍舟總會支持的「利奧坊盃陸上龍舟競賽」今舉行，12組參賽隊伍在大角咀利奧坊外的街道參加比賽，經過一翻龍爭虎鬥後，最後由「合力龍」隊伍贏出。隊員接受訪問時稱，水上龍舟與陸上龍舟的分別在於發力位置，水上主要以拉力，陸上則要使用推力，有隊員笑言這次比賽贏出全因「夠大力」。 利奧坊協會代表陳德鳴表示，期望陸上龍舟賽事可成為西九區內年度活動，指有意向政府申請，計劃封福全街舉辦比賽，「距離等於現在龍舟的10倍以上，等於可以有兩隊龍舟比賽。」

▼▼首屆陸上龍舟比賽戰況▼▼

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參賽健兒：陸上扒舟靠磨擦力推動

參賽項目主要分別「競速賽」、「負重競速賽」及「拔河對戰賽」，在拔河對戰賽中，兩艘龍舟尾對尾，中間以繩連繫，參賽隊伍要將龍舟划到終點，或者在計時1分鐘內，較接近終點一方為勝出。

12個參賽隊伍經過一輪龍爭虎鬥後，最終由「合力龍」隊奪冠。隊員張生表示，這次是首次參與陸上龍舟，對於勝出比賽感開心。他又指，水上和陸上龍舟的分別在於發力點，水上龍舟是整個槳擺動，陸上龍舟則是在一個位置發力，故姿勢上都有差別，水上是用拉力，陸上則以推力。另一名隊員曾生指，參賽前未有訓練過，覺得最大分別亦是發力位置，陸上龍舟在地面主要靠磨擦力推動。

參賽選手全力比賽，表情肉緊。（余俊亮攝）

協會冀向政府申請 封福全街辦陸上龍舟活動

中國香港龍舟總會主席鍾志樂稱，疫情下連續兩年暫停舉辦水上龍舟比賽，指龍舟競渡是香港的傳統文化，故在水上比賽取消後，便開始構思陸上龍舟比賽。鍾志樂指，期望可改善陸上龍舟的器材，例如令龍舟槳更抓地，亦希望龍舟可像海上龍舟一樣，能轉彎和剎停，讓運動員可配合得更好。

陳德鳴指，這次與中國香港龍舟總會合作，冀能多聯繫社區。他又指，希望陸上龍舟可以成為西九的年度活動，盼下年疫情緩和後，可向政府申請，封福全街用作申辦競技活動。恒基兆業地產營業部總經理韓家輝則指，公司一直參與舊區重建項目，亦期望可與居民有更多互動。

「合力龍」隊在決賽中擊敗「飛行酷」隊，成功奪走今屆利奧坊盃。（余俊亮攝）