端午節｜街坊大排長龍買糉　荃灣老字號：批發生意差　堅持不加價

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-13 19:32

周一(14日)便是端午節，荃灣老字號「民豐粉麵行」門外，等待買糉應節的人龍，幾近「淹沒」半條街道。負責人透露，今年糉子銷情理想，「包都包唔切。」估計連日來已售出逾萬隻，亦會加緊趕製，免客人失望而回。負責人又指，多間上海麵舖及茶餐廳等相繼結業，批發生意受累，加上食材成本上漲，但堅拒加價，期待在疫情下，惠及街坊並共渡時艱。 有街坊則大讚民豐的糉子真材實料，有家鄉味道，今個月已到訪第三次，亦有市民獨愛店內的鹼水豆沙糉，十多年以來年年排隊幫襯。

位於荃灣的民豐粉麵行，聚滿人群，等待購買馳名的自製蒸糉。(王海圖攝)

荃灣街市小巴站對出有間頂著紅色大招牌的老字號，門外聚滿人群，大排長龍。路過市民紛紛好奇探問，「呢度賣緊咩啊？」綠豆蛋黃糉、上海五香肉糉、瑤柱糉等，裝滿藍色膠箱，咸甜皆有，價錢由20元至37元不等，最貴則是瑤柱糉，每隻盛惠85元，豐儉由人。門外員工熟練地將客人揀好的糉子放進膠袋，民豐負責人蔣太則窩在收銀處忙個不停。

全女班加工包糉：好多謝一班街坊咁捧場

疫情無阻食糉興致，店內接受客人事先預訂，有公司豪訂瑤柱糉數百隻，亦有人不忘露宿者及院舍長者，「落柯打」派糉送暖。「早半個月都仲訂得，但發現包唔切，就叫啲客人要落嚟買現貨。」

在廚房專注包糉、親自出馬的蔣太二妹指，為免客人撲空，全女班加緊趕工，「由朝頭早7點幾返嚟，一直忙到夜晚，唔想街坊嚟到失望而回。」她指，粽子製作工序多，撇除包糉過程，單是蒸煮已需最少4至6小時，相信是自家製糉真材實料，吸引不少回頭客，「都好多謝一班街坊咁捧場。」

蔣太二妹(紫色口罩)熟練地與三妹(白色口罩)於廚房內專心包糉，三兩下手勢便成功完成包紮過程。(王海圖攝)

蔣太二妹又透露，雖然今年的糉葉及豬肉來貨成本上漲，但未有調整售價，「今年都同往年一樣，希望同班街坊共渡時艱。過時過節，都想大家過得開開心心。」

疫情期間多家餐廳結業 批發生意受影響

疫情持續逾年，蔣太指，除粽子外，店內亦有售賣自家製餃子、雲吞茶果及粉麵等，零售未見影響，「托賴生意同以前差唔多，可能疫情少咗人出街食，多咗返屋企煮，淥隻水餃、雲吞又一餐。」不過，民豐並非全然絲毫無損，多間上海麵舖及茶餐廳等相繼結業，店內批發生意亦有受累，此消彼長下，店舖經營有一定壓力。

+ 3 + 3 + 3

家住青衣的陸小姐幫襯十多年買糉，她指今個月已第三次到訪，每次均買十多隻上海粽，供一家四口品嚐，「貪佢真材實料，有家鄉味道。」柯先生同樣是熟客，自搬進荃灣後，十多年來，每逢端午前後，他總風雨不改排隊捧場，又笑謂獨愛店內的鹼水豆沙糉，「都係買一隻應下節，全家得我一個食，但我年年都返嚟幫襯。」