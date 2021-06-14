反外國制裁法｜田飛龍倡納入附件三　譚耀宗：中央已有權註銷簽證

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-14 17:50

全國人大常委會上周通過《反外國制裁法》草案，全國港澳研究會理事田飛龍受訪時稱，可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，讓香港特區與中央一同維護國家發展利益。 全國人大常委譚耀宗今天（14日）表示，香港雖未有《反外國制裁法》，惟中央已有權禁止指定人士入境香港，包括可註銷指定人士的簽證、勒令指定人士離港等，認為此法是否納入附件三並無分別。

全國港澳研究會理事田飛龍受訪時稱，可將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，讓香港特區與中央一同維護國家發展利益。

譚耀宗指事有輕重緩急

《反外國制裁法》共有16條，對於外國國家以各種藉口或者依據其本國法律對中國進行遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政的，中國有權採取相應反制措施，包括不予簽證、不准入境、注銷簽證或者驅逐出境；查封、扣押、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產等。

譚耀宗指，人大常委會未有決定會否將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，他認為「做不做」、「幾時做」有輕重緩急。他指，中央已有權禁止指定人士入境香港，包括可註銷指定人士的簽證、勒令指定人士離港等，認為此法是否納入附件三無分別。

他又指，根據《基本法》，香港外交屬國家事務，中央有權處理，舉例指以美國為首的西方國家制裁中國之時，國家亦有反制措施。

中聯辦主任駱惠寧日前在一個論壇明言，叫囂「結束一黨專政」的人是破壞香港繁榮穩定的真正大敵。譚耀宗認為，中國憲法已列明共產黨的領導地位，絕不容許有人有計劃和有組織地試圖推翻中共，不可與中共「對著幹」。