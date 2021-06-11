反外國制裁法｜史墨客：營造脅迫氣氛　威脅香港國際商業中心地位

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-11 18:02

美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）本周接受路透社訪問時稱，《反外國制裁法》營造「脅迫」氣氛，威脅到香港的自由，以及它作為國際商業中心的地位。路透社6月11日在獨家報道發佈訪問內容。

史墨客在訪問中指出，北京的影響已「醜化」常規的外交活動，如與社運人士會面。政府部分對外國勢力的打壓，已對這個城市蒙上陰影。

他稱：「人們……不知道紅線在哪，以及它創造出一種氣氛，它不但不利於基礎自由，亦不利營商。」

史墨客稱：「你（指北京政府）不能兩暫兼得，你不能聲稱這（香港）是商業中心，與此同時援引這種政治宣傳語言批評外國人。」

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）。（美國駐港澳總領事館facebook）

路透社11日報道中，稱14名亞洲及西方外交人員就這報道稱，他們對於香港檢方視本地政界人物與外國使節的聯繫，為可能威脅國家安全。

史墨客稱：「令人震驚的是，人們會與外國政府代表進行常規互動，會被歸類為險惡的事情。」他補充說，館方不想將任何人置於尷尬的境地。

他稱，香港正在增加的「恐懼、脅迫和不確定性」氣氛危及特別行政區的未來。

史墨客稱：「對香港自由的無情衝擊，以及對維護香港自治的承諾的倒退，令人非常痛心。」

美國駐港澳總領事史墨客（右）。（資料圖片／美國駐港澳總領事facebook）

全國人大常委會會議10日表決通過《反外國制裁法》。中國國家主席習近平同日簽署了第九十號主席令，《反外國制裁法》自公布之日起施行。

《反外國制裁法》指出，中華人民共和國反對霸權主義和強權政治，反對任何國家以任何藉口、任何方式干涉中國內政。對於外國國家以各種藉口或者依據其本國法律對中國進行遏制、打壓，對中國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政的，中國有權採取相應反制措施。

新法內容又稱，任何組織和個人均不得執行或者協助執行外國國家對國公民、組織採取的歧視性限制措施。組織和個人違反前款規定，侵害中國公民、組織合法權益的，中國公民、組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求其停止侵害、賠償損失。