改電檢指引｜林鄭：不可再「隻眼開隻眼閉」　信不會隨便踩到紅線

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-15 11:55

政府上周五（11日）刊憲，修訂《電影檢查條例》檢查員指引，今日（15日）起生效。指引訂明，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。 特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前指，要全面準確貫徹落實「一國兩制」，就要檢視現行的每套制度，防止被別有用心人利用。她提到，香港早前一直未有《港區國安法》，故在電影檢查員指引中並無出現國安概念，對檢查員而言並不理想。 林鄭強調，過去對於已實行廿多年的制度，是「隻眼開隻眼閉」，現在是時候撥亂反正，她明白電影業界對此有焦慮，已指示商務及經濟發展局局長邱騰華多與業界解釋及溝通，但強調不會隨便踩到「紅線」，不會影響創作自由。

引駱惠寧稱很多觀念是「積非成是」

林鄭表示，《港區國安法》落實將近一年，在一年前有人提到會影響言論自由，亦不能批評行政長官，但指出在過去12個月，市民繼續有言論自由，唯一只是不能犯法。

林鄭指，明白立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國及電影業界對修訂《電影檢查條例》有焦慮，認為需要時間作溝通及釐清「紅線」，但她相信，不會因隨便踩到「紅線」而扼殺本港創意產業及表達自由。

特首林鄭月娥指，要全面準確貫徹落實一國兩制，就要檢視現行的每套制度，防止被別有用心人利用。（梁鵬威攝）

每天檢視現行體制法律 如有需要將更新完善



林鄭又稱，已指示邱騰華要多與業界見面解釋，提到要檢視現行制度與國安法是否相適應，是很龐大的工作。她引述中聯辦主任駱惠寧指，很多觀念是「積非成是」，對於這些已實行二十多年的制度，政府過去是「隻眼開隻眼閉」，但經過全國人大為香港制訂《港區國安法》及完善香港選舉制度後，「現在是時候撥亂反正，正本清源」。

林鄭最後說，現時每一日都會檢視現行的制度及法律，若需更新及完善，作為行政長官是責無旁貸。