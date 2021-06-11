國安法｜政府突改電檢指引　馬逢國指事前不知情：精神上認同

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-11 16:27

《港區國安法》去年生效，政府今日（11日）刊憲，修訂《電影檢查條例》檢查員指引，由今日起生效。指引訂明，如上映影片相當可能構成危害國家安全的罪行，對觀眾的影響或會危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。 體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港區人大代表馬逢國指，事前對政府修改指引不知情，精神上對是次修改肯定和認同，但認為政府有關部門應向電影業界清晰解說，讓業界有所依循，不會誤墮法網。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員、港區人大代表馬逢國指，事前對政府修改指引不知情，精神上對是次修改肯定和認同，但認為政府有關部門應向電影業界清晰解說，讓業界有所依循，不會誤墮法網。（吳倬安攝）

炸基建、殺特首違指引？ 馬逢國：難一概而論

馬逢國指，事前對政府修改指引的決定不知情，認為政府就針對電影內容就《國安法》作出相應指引，精神上肯定和認同，認為維護國安是市民和政府的責任，電影業界亦須負責任。

馬逢國續指，業界非常關注是次修改，認同維護國安人人有責，但製作電影是一項大投資，如拍攝後在送驗時出現才問題，會造成很大影響，認為業界非常關注政府在執行指引的尺度和判定標準，認為政府有關部門要清晰解說，讓業界有所依循，不會誤墮法網，認為政府有責任把清晰解說指引，包括引入現存的案例和可參照內容。

殺警殺特首場面會否違指引？ 馬逢國：答你唔到

不少本港電影曾出現殺警、殺特首、炸基建等畫面，亦有不少紀錄片以社會運動為主題，被問到這些情節日後是否違反指引，馬逢國稱：「答你唔到」，認為須考慮整體情況等多項因素，「唔係簡簡單單有呢啲（場面）就唔得」，要視乎創作意圖和畫面予人的感覺為何，很難一概而論。

至於新指引是否有礙創作自由，馬逢國指出，任何法例都會限制市民權利和行為，強調限制是基於社會需要、安全、秩序和價值觀，最重要相關限制能否合理地令市民接受，因此指引必然詳細、清晰及含糊，讓業界充分掌握指引。

民主黨沙田區議員冼卓嵐。（資料圖片／黃舒慧攝）

民主黨冼卓嵐批窒礙電影發展

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人、沙田區議員冼卓嵐認為，《國安法》範圍模糊和無跡可尋，在缺乏廣泛諮詢下，政府突將一套新標準套用於檢查員作指引，只會令電影檢查員難以適從，有關人員履行職責時根本沒有具體準則可循，「相信日後為求滴水不漏地滿足條例，檢查員難免從嚴處理每宗公開上映申請。」

冼卓嵐以荷里活電影《哥斯拉大戰金剛》為例，指有一幕提到香港被大肆破壞，他質疑日後同類情景又會否影響香港形象，觸及國家安全的紅線。他又以電影《國產凌凌漆》為例，電影中飾演凌凌漆的周星馳本來被判槍斃，但以100元人民幣賄賂官員即可獲釋，質疑日後又會否被視為違反《國安法》。