區議會宣誓醞釀大DQ　區議員解僱全體員工：希望社區活動不會完結

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-16 20:48

有消息指，政府已敲定於7月內安排區議員逐一宣誓，料三類行為會跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。 民主黨主席、南區區議會主席羅健熙指，如政府要「夾硬嚟」並非民主派人士可以控制，目前只能做好分內事。亦有民主派區議員張貼工作情況時發表感言，指可能是最後一次服務街坊。

民主黨主席羅健熙表示，大規模DQ區議員的消息，或多或少會影響民主黨成員參選立法會的決定。（資料圖片）

羅健熙：泛民人士目前只能做好分內事

羅健熙接受傳媒查詢時表示，類似的消息已經傳過幾次，不希望捕風捉影，但如果政府要「夾硬嚟」，亦非泛民主派人士可以控制，強調目前只能做好分內事。

民主黨將於9月舉行會員大會，屆時會決定是否參與年底立法會選舉。羅健熙表示，大規模DQ區議員的消息，或多或少會影響民主黨成員的決定。

麥業成憂大規模DQ癱瘓區議會運作

元朗區議會副主席麥業成接受傳媒查詢時，就認為提供初選票站作為DQ理由並不合理，又認為事件令有份投票的60萬名市民感到恐懼，同時會癱瘓區議會運作。

元朗鳳翔區區議員麥業成擔心，大規模DQ區議員會癱瘓區議會運作。（資料圖片）

林進早前表明宣誓 惟預計會被DQ

而部份區議員對事件有感而發，5月決定會宣誓的天水連線元朗瑞華區議員林進，今日解僱所有辦事處職員。他預計就算自己表明希望宣誓，但屆時亦會被DQ，在宣誓日之前希望再開一次居民大會，除了瑞華區居民之外亦希望全天水圍街坊參加，商議天水圍整體情況。

林進希望，在他擔任區議員期間建立的活動，例如派發剩菜、環保站和義工隊，不會因他被DQ而完結。

巫堃泰：可能是最後一次議員身份派口罩

屯門三聖區議員巫堃泰在消息傳出之前指，就算區議員宣誓，亦有可能會被取消資格。他昨日在區內派發口罩，坦言可能是最後一次以議員身份向街坊派口罩。

巫堃泰指，以他的風格來說，註定與民政專員「不咬弦」，現時「做一日和尚，敲一日鐘」。