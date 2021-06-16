消息：政府敲定7月區議員逐一宣誓　過百人料被DQ　兩政黨瀕滅黨

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-16 11:50

將區議員納入宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》5月正式刊憲及生效。《香港01》早前報道，政府敲定於稍後舉行區議員宣誓儀式，由民政事務局局長徐英偉監誓，屆時除捲入泛民初選案的多名區議員勢遭褫奪資格外，在初選中借出議員辦事處作票站的區議員，亦很可能被DQ。 消息指，政府已敲定於7月內安排區議員逐一宣誓，料三類行為會跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，預計最少有100名區議員將因此被DQ。

鄺俊宇、涂謹申、羅健熙料被DQ

消息指，政府已敲定於7月內安排區議員逐一宣誓。據悉，曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處做初選票站及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書三項行為，都會被納入「負面清單」，估計約170區議員將因此被DQ，包括11名區議會主席及7名區議會副主席。

翻查資料，曾參與「民主派35+初選」並在初選名單中的區議員，包括民主黨鄺俊宇、涂謹申、民協施德來、何啟明等。

另外，曾借出議員辦事處做初選票站更涉及逾百人，據香港民研列出的初選票站地址，民主黨屬「大戶」，有50多人借出票站，包括民主黨主席羅健熙；民協署理主席楊彧、荃灣區議員趙恩來、將軍澳區議員柯耀林、鄭仲文等都曾借出議辦作票站，料亦有機會被DQ。

公民黨及新民主同盟料全被DQ 瀕臨滅黨

至於曾簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書的區議員，翻查資料，公民黨及新民主同盟因為以全個政黨名義簽署「墨落無悔」聲明書，料公民黨18名區議員及新民主同盟9名區議員最終會全被DQ「滅黨」。

▼逾30名民主派因不同理由辭任區議員▼