辦百場放映會賀建黨百年　吳秋北：中共是香港最強後盾

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 12:20

今年是中國共產黨成立100周年，工聯會舉行《百年歷程百場影展》，於今日（20日）起至10月中旬，舉行百多場電影放映會，播放《我和我的祖國》、《古田軍號》、《開國大典》、《建黨偉業》等10部愛國電影。 工聯會會長吳秋北致辭時指，每當香港面對艱難時，共產黨和國家便會為香港排難解憂，共產黨是香港最堅強的後盾，又指維護中共領導，就是維護香港長期繁榮穩定和一國兩制、對全港巿民福祉的最大保護。

工聯會今天為影展舉辦啟動禮，政制及內地事務局局長曾國衞、中聯辦社會工作部副部長李運福、工聯會立法會議員麥美娟、200多名會員出席典禮及放映會。

吳秋北致辭時稱，中國共產黨百年華誕和香港回歸祖國24週年即將到來，形容是值得熟烈慶賀的大日子。吳秋北指，中國共產黨在百年來帶領億萬中國人民浴血奮戰、對抗侵略、建立新中國，使國家發展富強，又指每當香港面對艱難時，國家便會為香港排難解憂，形容中共是香港最堅強的後盾，「當我們慶祝建黨百年和香港回歸祖國時 ，除了自豪更會有感恩。」

吳秋北又指，隨著《港區國安法》實施、選舉改制、落實愛國者治港原則等措施，香港社會翻開由亂及治的新篇章，「一國兩制」實踐得以行穩致遠，強調維護中共領導，就是維護香港長期繁榮穩定和「一國兩制」、對全港巿民福祉的最大保護。他又指，工聯會作為愛國愛港最鮮明、歷史最悠久的工會團體，代表工人階層、勞動大眾的利益，實為共產黨所依賴的民眾基礎。他希望巿民透過電影欣賞系列活動，讓全港不同行業工友及市民通過觀看電影，回顧偉大的中國共產黨光輝歷程，從中汲取磅磚力量、正本清源，「讓光影照亮人生，禮讚祖國。」

吳秋北（左一）、曾國衞（左二）。（張浩維攝）

中聯辦副部長李運福：香港翻開由亂及治新篇章



吳秋北介紹今日播放的電影《古田軍號》，電影是「慶祝中華人民共和國成立70週年優秀國產新片展映」七部重點影片之一，講述了青年毛澤東失去紅四軍領袖地位後，帶病在閩西蘇區繼續實踐個人建黨和建軍思想，在古田會議上幫助紅軍糾正兩派分化思想的歷史故事。

李運福發言時表示，工聯會作為全港最大愛國勞工團體，舉辦這次《百年歷程百場影展》是一件十分具有意義，通過放映多部「百年系列」電影，讓廣大的香港市民，工會會員以電影的形式重溫和了解關於黨和國家走過來的百年歷程。

倘《蘋果》員工遇勞工權益問題 吳秋北：可搵工聯會

警方早前涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒五名高層，包括《蘋果日報》總編輯，同時凍結與《蘋果》相關的三間公司資產，合共1,800萬元，為期兩年。



被問到一旦《蘋果》因凍結資產無法運作，如何保障《蘋果》員工的權益，吳秋北指，《蘋果》涉嫌犯法是一回事，勞工保障亦要按法例處理，又稱「如果有工友、職員在權益上有困難，可以搵工聯會」，「維護職員應有權益同犯法係兩回事，應該分開處理，資金問題來源有問題，如果影響到運作，就要盡快處理員工嘅待遇。」