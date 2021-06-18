《蘋果》高層被捕美方促放人　外交部駐港公署：停止破壞特區法治

撰文：鄭寶生
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《蘋果日報》5名董事及高層，昨日（17日）以涉嫌違反《港區國安法》的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被拘捕。美國國務院強烈譴責，認為指控出於政治動機，要求立即釋放五人，英國外相藍韜文亦批評是針對異見聲音。
外交部駐港特派員公署表示，這是對特區執法機關依法辦案的惡意干擾，對香港法治與司法獨立的肆意破壞，對法治精神的公然褻瀆，對港澳事務和中國內政的粗暴干涉，表示強烈不滿和堅決反對。
外交部駐港公署發言人表示，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，認為新聞自由不是違法行為的擋箭牌，國安法的權威不容挑戰。發言人稱，香港特區警方對上述人士及公司採取行動，是依法打擊危害國家安全罪行，與新聞自由毫無關係，又表示任何人不應干涉已進入司法程序的案件。
▼警方國安處拘捕5名壹傳媒高層▼
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發言人強調，外部勢力的任何雜音、干預、施壓都動搖不了中央和特區政府維護國家安全的堅強意志，動搖不了全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心。公署敦促少數國家政客恪守國際法和國際關系基本準則，立即停止包庇反中亂港分子的拙劣表演，停止干擾特區法治與司法獨立的徒勞之舉，停止插手香港事務和中國內政。