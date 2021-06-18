《蘋果》高層被捕美方促放人　外交部駐港公署：停止破壞特區法治

《蘋果日報》5名董事及高層，昨日（17日）以涉嫌違反《港區國安法》的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被拘捕。美國國務院強烈譴責，認為指控出於政治動機，要求立即釋放五人，英國外相藍韜文亦批評是針對異見聲音。

外交部駐港特派員公署表示，這是對特區執法機關依法辦案的惡意干擾，對香港法治與司法獨立的肆意破壞，對法治精神的公然褻瀆，對港澳事務和中國內政的粗暴干涉，表示強烈不滿和堅決反對。