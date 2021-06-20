台駐港辦人員拒簽一中承諾書今返台　陸委會：明起調整辦事處業務

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-20 12:39

香港、澳門特區政府早前先後暫時關閉駐台灣辦事處，在台北，陸委會今日（20日）表示，明日（21日）起調整香港辦事處業務辦理方式，會維持必要運作，主委邱太三明日舉行記者會交代情況。 陸委會指，港府自2018年7月起，屢次對辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，導致台灣派駐人員無法續留及赴任，強調台方堅拒無理政治打壓，並對北京當局及港府提出嚴正警告與譴責。

港府上月批台方多次粗暴干預港事務

陸委會指，台灣駐港辦事處一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，北京及港府要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。台灣中央社早前報道，台灣駐港機構的派駐人員，今日幾乎全部返回台灣，只剩7月簽證到期的經濟部駐港代表在香港。



港府上月關閉駐台灣的經貿辦，之後發聲明批評台方近年多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害，當中推出所謂「援港專案」，並單方面在策進會下設立所謂「台港服務交流辦公室」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。政府又指，方近年一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦運作環境日趨惡化，辦事處人員亦曾受島內激進人士威嚇，讓留駐人員面臨不穩定因素。