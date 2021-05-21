港府突關閉駐台經貿辦　批台方多次粗暴干預港務、支援暴力示威者

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-21 17:44

香港駐台北經濟貿易文化辦事處早前關閉，港府回應傳媒查詢時表示，對於台灣推出「援港專案」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援表示極度遺憾，又稱經貿辦人員曾受到台灣激進人士威嚇。

斥台灣「援港方案」支援暴力示威者

港府指，台方多次粗暴干預香港事務，推出「援港專案」，並在台港經濟文化合作策進會（策進會）下設立台港服務交流辦公室，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援。港府指，台方的挑釁行徑與「協、策兩會」促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷，對台方的行徑表示極度遺憾。

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港府發言人說，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化。另一方面，經貿辦人員亦曾受台灣激進人士威嚇，留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。港府表示，由於經貿辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，因此決定暫時關閉經貿辦，而所有香港人員亦已離台返港。

港府表示，會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿文辦的未來路向。在經貿辦暫時停止運作期間，港府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。