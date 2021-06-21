01消息｜神十二太空人、奧運精英將訪港 反修例後最矚目中港交流

撰文： 吳仕瑜 最後更新日期： 2021-06-21 07:00

正當香港處於《蘋果日報》高層遭大搜捕，以及民主派區議員亦受大面積DQ之際，北京頻頻向香港「送禮」之舉亦接踵而至。繼月球土壤贈予理工大學之後，《香港01》獲悉，北京正安排出戰日本東京奧運的中國精英運動員及三名神舟十二號航天員於月內訪港，將是2019年修例風波後最大型、最矚目的中港交流活動。 消息指，具體訪港時間尚未敲定，料分別緊接奧運閉幕及神十二返回地球之後，估計最快約8月中及10月初。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，奧運精英運動員及神十二太空人象徵國家整體實力的提升，在疫情下訪港可提振港人的國族認同感，亦顯示中央對香港的重視，「以前這些效應都被反對勢力扭曲和淡化，香港止暴制亂後情況會有所不同」。

自九七回歸，每屆奧運會閉幕後，奪牌的中國運動員均以代表團形式，「旋風式」訪港至少三天，期間除有大匯演，還會探訪學校、老人院等，每每掀起熱潮。而航天員訪港則無固定形式，上次已是2012年的神舟九號，其後的「神十」、「神十一」都沒有相關安排，倘訪港消息屬實，將是中國太空人闊別9年後再度亮相香江，亦是第三次兩批「民族英雄」前後腳形式與香港同胞近距離接觸。

太空人闊別9年後再臨香江

今次特別之處，是全球疫情尚未退去，該兩場大型訪港活動的具體安排或與過往稍有不同。此外，這次是2019年香港爆發修例風波後，最大型的中港交流活動，對緩和香港社會氣氛有否正面影響，將是觀察點之一。

消息人士稱，在疫情陰霾下，中央仍安排三名「神十二」航天員及奧運選手訪港，是為顯示對香港的關心和重視。

劉兆佳。（歐嘉樂攝）

劉兆佳：以往正面效應被沖淡

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，他亦聽聞中國奧運精英及太空人將訪港的消息，但不知會否成事。他說，奧運奪牌運動員及航天員一向被視為民族英雄，官式訪港屬「普及式國民教育」，可提升港人的民族自信，以及對祖國的認同感，可惜「以前在反對陣營的負面報道和冷嘲熱諷下，這些效應打了折扣，今次不同的是，中央止暴制亂取得成功，活動傳遞的訊息不會被扭曲和沖淡」。

被問到經歷修例風波，會否影響港人對奧運選手和中國航天員的熱情，劉兆佳認為「不會」。他分析說，奧運奪牌運動員及太空人有其個人成就，絕大部分港人不會將之與政治混為一談，「加上港人近期眼見歐美聯手針對中國，以及感受到反對派某些行為的確對社會造成傷害」，他相信不少民主派支持者會「覺今是而昨非」。

翻查資料，自2003年中國首位進入太空航天員楊利偉訪港6日，直到2012年中央共安排過四次太空人訪港，其中楊利偉在「神五」返回地球後的半個月內便展開訪港行程，而「神七」和「神九」太空人，則分別在返回地球後的兩個多月後及一個多月後來港。日前「神十二」成功升空，三名宇航員聶海勝、劉伯明和湯洪波預計將在太空駐留3個月，然後完成任務返回地球。

中國奧運精英運動員自香港回歸後每次完成奧運賽事後均訪港，多次在奧運閉幕後數天便抵港。今年日本東京奧運會定於8月8日閉幕。

立法會。（資料圖片／梁鵬威攝）

政圈猜中央為兩場選舉造勢

有不願具名的政界人士認為，中央安排奧運選手在8月、「神十二」宇航員在10月訪港，正好分別在9月選委會選舉及12月立法會選舉之前，是為緩和港人自2019年積聚的怨氣，提升在兩場大型選戰中當選的建制派人士的形象。