梁凱晴獄中信　嘆洗衣房工作「好辛苦」　入獄至今體重減4公斤

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-21 15:34

備受網民歡迎的觀塘區議員梁凱晴去年因參與六四集會，被控參與未經批准集結罪，她早前承認控罪，上月被判入獄4個月，她正就刑期提出上訴。 梁凱晴透過團隊在社交專頁發表獄中信，指在洗衣房的工作非常辛苦，「而家要『秤』起啲衫上籠車，啲姐姐話啲衫仲重過我…每日就好似虛脫咁，拖住個冇靈魂嘅殼返Dining Hall食飯再返倉」，又透露由入獄至今，體重已輕了4公斤。

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「願我出走半生，歸來仍是少年」

梁凱晴在獄中信談及在囚生活，指自己在冼衣房（機房）的工作「好辛苦」，「原以為可以擺脫聞清潔劑聞到腦部受損，同唔洗倒垃圾…但擺脫一層地獄，換來嘅係下一層地獄，而家要『秤』起啲衫上籠車，啲姐姐話啲衫仲重過我…每日就好似虛脫咁，拖住個冇靈魂嘅殼返Dining Hall食飯再返倉。」

梁凱晴認為，在囚者在監房花光所有體力，務求要她成為無靈魂、只有軀殼及不再思考的人，但她說：「一日成為一個有自由意志嘅人，永遠都唔能夠從一個人身上奪取佢對自由的追求。」

在獄中讀畢喬治歐威爾名著《1984》的梁凱晴又指，入獄可讓她磨練忍耐力和學習冷靜，「希望我出到嚟唔會再因為少少事咁emotional，當然，對於社會事件就唔同講法，保持憤怒，係時刻要警惕自己應當嘅事，咁先唔會變得麻木。」她又指，即使在監倉，最重要也是學識管理情商，因監倉也有太多不公義或看不過眼的事，「唔好唔記得出面嘅人都絕對唔會比我哋好受的，所以（與親友）見面嗰半個鐘，其實你用一個咩嘢嘅態度對親友，佢哋接收咗情緒就會受到你影響。」

邵家臻引述朱凱廸指具體地感覺到懲教署「正在做嘢」。（梁鵬威攝）

朱凱廸指懲教署就酷熱問題「正在做嘢」

社福界前立法會議員邵家臻今天（21日）與工黨前立法會議員張超雄到赤柱監獄，探望因初選案被還押的朱凱廸。邵家臻指，朱凱廸先向邵問候身處其他院所的朋友，包括梁國雄、吳敏兒、何桂藍、何俊仁，及同樣在赤柱監獄還押但見不到面的郭家麒、李嘉達及楊森等。

他指，朱凱廸建議不妨看看有助自己平靜的靜修書，「畢竟監房難捱，讓自己心靜一點確是好事」，他則在讀一些歷史書，了解中共歷史和反右運動的始末。至於監房酷熱問題，邵家臻引述朱凱廸指具體地感覺到懲教署「正在做嘢」，「3樓的倉亦都加裝了滾筒扇。總體來說，赤柱的酷熱問題稍有改善，唔該晒懲教署。」