六四集會案｜判囚4至6個月　梁凱晴、岑敖暉、袁嘉蔚失區議員資格

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-06 18:43

前香港眾志黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉、南區區議員袁嘉蔚及觀塘區議員梁凱晴，被指去年6月4日參與六四集會，被控明知而參與未經批准集結罪，4人認罪，法官陳廣池今天（6日）判黃之鋒入獄10個月，其餘3人被判囚4個月至半年。 根據《區議會條例》，民選議員因任何罪行被判處為期超逾3個月而又不得選擇以罰款代替的監禁，不論是否獲得緩刑，均會失去民選議員資格，故三人將喪失議員資格。《香港01》正就相關事宜向民政事務局查詢。

去年6月4日，警方以疫情為由拒批支聯會集會申請，多名支聯會常委、黃之鋒、岑敖暉等人進入維園點起燭光，事後多人被捕，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴承認一項明知而參與未經批准集結罪，被判囚4個月至10個月。

根據《區議會條例》24條《喪失民選議員資格的情況》，若在當選後被裁定犯任何罪行（不論是在香港或是在任何其他地方被定罪），並就該罪行被判處為期超逾3個月而又不得選擇以罰款代替的監禁（不論是否獲得緩刑），即喪失擔任議員的資格。若他們提出上訴，則會首先暫緩取消資格的安排，政府其後會刊憲議席空缺，若區議員上訴則可獲暫緩。

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26歲的梁凱晴於2019年區選出戰觀塘月華選區，她以2,969票當選，人氣一直高企，去年民主派初選，更被視為黃之鋒的「PlanＢ」，惟如今被囚4個月，代議士生涯或要暫寫上句號。

羅健熙批「刑期通漲」 指過去未經批准集結僅罰款

南區區議會主席、民主黨主席羅健熙在Facebook上載與袁嘉蔚的合照，指在去年區選，民主派在南區17個選區中勝出15區，田灣居民選出袁嘉蔚，是南區居民授權的結果，又指除了《國安法》，還出現「刑期通漲」，過往「未經批准集結」最多都是罰款，如今卻變成4個月至10個月的刑期，寄語支持者不要被恐懼和無力感吞噬，要堅持發聲、講真話，活在真相之中。