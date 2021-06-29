國安法一年．專訪｜葉劉倡檢討間諜罪等過時例　警獲擢升因最可靠

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-29 07:15

《港區國安法》實施近一年，曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀認為，國安法落實後成效立竿見影，立即停止了自2019年來的長達多個月的騷亂，而很多主事者已離港或正被檢控，讓香港回復秩序。 葉劉接受《香港01》專訪時表示，國安法雖已填補目前欠缺的罪行範圍，包括顛覆及分裂國家、勾結外國勢力等，但仍有不少漏洞，須留待下屆政府處理。她舉例指，針對竊取國家機密的《政府機密條例》，是根據已過時的英國官方機密條例所訂立，又建議應檢討社團條例，縮短取締社團所需時間。

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35+初選案牽涉數百人 葉劉：只拘捕47人「不算多」

葉劉淑儀在專訪中表示，過去一年，警方以國安法及現有的國安罪行，共拘捕了109人，當中檢控了約62人，包括曾以《刑事罪行條例》第10條的煽動罪，拘捕人民力量譚得志。葉劉提到，有外國領事曾向她反映在民主派35+初選案中，逮捕了47人是太多，但她反駁指，35+案牽涉大量反對派，當中包括近200名區議員，有些曾參與初選或借出議員辦事處作票站，「牽涉幾百人只拉數十人，已經不算多，你看美國國會山莊騷亂，政府都通緝緊數百人」。

國安法第7條規定，特區政府應當儘早完成基本法規定的維護國安立法，曾主理《基本法》23條立法的葉劉淑儀指，23條要求特區政府禁止7項危害國家安全罪行，有些是現有條例已有所規管，包括叛國罪、煽動罪等，而竊取國家機密也有《官方機密條例》規管。但她認為，很多條例都已經過時，「叛國罪已經好少用，更不會用作檢控外國人」。

葉劉淑儀說，民主派35+案牽涉大量人士，當中包括近二百名區議員，「牽涉幾百人只拉數十人，已經不算多。」（張浩維攝）

不同意國安法被「武器化」：不犯法就不會招致針對

葉劉指，雖然國安法已填補了現時的法律空隙，但目前法例仍有許多漏洞，須留待下屆政府處理。她舉例指，在針對竊取國家機密上，《官方機密條例》是根據已過時的英國官方機密條例所訂立，但英國現時也正進行檢討國安條例諮詢，香港亦應要作修訂，「另外，政府亦應考慮修訂間諜罪，有關條例是第一次世界大戰時訂下，現時已無間諜去軍事基地畫圖，政府無考慮到現有科技進步，而家係都放無人機去啦」。

對於有聲音批評國安法過去一年被「武器化」，葉劉不同意有關說法，「唔犯法就唔會招致針對」，她以香港電台作例，指廣播處長現時重新履行總編輯職務，「過往無做係有缺失，但不能說執番正就係武器化」。

有立法會議員「逢中必反」 中央必須出手糾正

葉劉坦言，在回歸20多年來，中央對香港非常容忍，但自由度卻被濫用，近年在很多範疇都出現反對國家的力量，對「一國兩制」發展不利，強調香港不可能成為顛覆國家的基地。她又引用回歸前港督衛奕信表示，「香港不能成為別人的戰場」，故中央必定要出手矯正，於是訂立國安法，亦完善選舉制度，以遏止反對國家的風氣。

她又指，近年立法會有議員「逢中必反」，「《國歌法》又反，『一地兩檢』又反，防疫基金同預算案都反」，認為如此再發展落去，對香港將十分不利，故此如特首林鄭月娥所言，不同範疇的改革應會持續一段時間，直至社會重新出現平衡，即市民能正確理解《憲法》和《基本法》。

指紀律部隊首長經得起考驗

訪問進行前，李家超、鄧炳強仍未升官，但愈來愈多紀律部隊人士擔任重要職位，似乎成為了趨勢，例如警務處副處長郭蔭庶最近傳出將出任公務員學院院長，紀律部隊首長彷如升官「跳板」。曾任入境處處長的葉劉指，回歸20多年來，紀律部隊與中央的接觸最多，與內地部門的合作亦最多，「回歸前李君夏出任警務處處長時，與省公安廳已有不少合作，海關、消防處、廉政公署等，對內地制度和文化亦有深入了解」。

葉劉認為，紀律部隊的服從性及自律性高，訓練有數，並經得起考驗，當社會出現危機時往往要走上最前線，是最可靠的部隊，若紀律部隊首長獲得擢升是可以理解。她又指，警隊是最大的政府部門，處長級人員負責管理數萬人的團隊，管理經驗豐富，「舊制下要佢哋57歲就退休，太後生啦，政府應善用呢批人才」。

她又指，若由紀律部隊首長出任保安局局長，在工作有延續性下，並無大問題。至於原為入境處處長的政制及內地事務局局長曾國衞，葉劉相信他要加緊學習，但強調政府一直是用人唯才，若有文職政務官願意及適合，升官亦無問題，「但有好多人都不願升級，可能係基於壓力，又或者不想被制裁，有無承擔都好緊要」。