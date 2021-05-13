葉劉淑儀：特首要具「大無畏」精神　批林鄭怕被指「益地產商」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-13 15:15

特首「跑馬仔」近日在政圈掀起熱論，曾參選特首但不夠提名的行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，特首條件應包括具備「大無畏」精神、能團結社會、有行政管理經驗等，並認為特首做事要主動。 對於會否參選特首，葉劉未有正面回應，但認為做特首「年齡不是問題」，最重要是心態，又明言自己從無興趣擔任立法會主席。

以何君堯「殺無赦」論為例 指特首說話要易為人接受

葉劉淑儀接受全國政協副主席董建華牽頭網媒《思考香港》訪問，她指修改選舉制度工作仍未完成，現時考慮參選言之過早。她談到做特首條件，包括不能太思前想後，怕得罪人而失去選票，一定要有「大無畏」精神，「廿多年經驗，你看到的，如果你畏首畏尾，黑衣人又驚，建制派又驚，地產商又驚，那你什麼都做不到。」

她舉例指，林鄭月娥提出的「土地共享先導計劃」，至今未有正式收到申請，全因政府不敢「放手一搏」，「你又怕別人說你『益』地產商，條件很苛刻，要人做好基建，還要拿七成給你（建公營房屋）。那麼地產商心想：我做來做什麼？很難的，的而且確你要一個不是那麼怕批評，用大無畏精神（的人）去做才好些。」

指堅定愛國易 團結社會難

港澳辦主任夏寶龍今年2月在研討會中，為香港「肩負重要管治責任的人士」開出4大條件：全面準確貫徹「一國兩制」方針；堅持原則、敢於擔當；胸懷「國之大者」；精誠團結。葉劉認為，「堅定愛國」的人不少，但要做到團結並不容易，因社會的確存在很多矛盾，尤其經過2019年騷亂後，盡可能團結更多人，這個要求相當高。

她認為，一個執政者不止要有「權力」，還要有「影響力」，所說的話要有人信、容易為人接受。「如你說話太過殺氣騰騰，例如我們有位立法會同事，他可能一時衝口而出，說了『殺無赦』，嚇怕好多人（暗指何君堯）」。不過，葉劉拒評自己是否有能力團結大眾，認為要由社會評論，但自問從4次立法會直選中，已學習到不少。

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做特首年齡不是問題 「比我年輕都可以離地」

現年70歲的葉劉淑儀，在網上人氣頗高，她認為年齡對於參選特首不是問題，「最重要是健康，人的精力同魄力。比我年輕的人都可以『離地』，是否了解年輕人想法和年齡無關，主要就是你的心態。」被問到自己心態是否仍年輕，葉劉指：「我黨內很多年輕人，我的職員、助手都是年輕人，很多年輕人幫我（工作）之後都步步高陞。」

葉劉又指，自當過保安局局長、入境處處長，與內地的聯繫有很多年經驗，但輪不到她自評中央對其的信任程度：「了解內地、中央思維，很多大是大非問題上應該是一致的，以及應該主動些，不只是人家叫你做才做。」

被問到今年12月立法會選舉部署，葉劉淑儀指是否競逐連任，需先在黨內商討，但原則上希望多栽培年輕人，並表明自己不想當立法會主席，「完全無興趣，多年前已有很多人建議過，我都沒有興趣。我不喜歡純粹做程序的工作，或者管家的工作，我喜歡做政策研究的工作。」