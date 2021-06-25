環境局「乖乖女」患急性白血病　黃錦星fb呼籲市民捐骨髓

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-25 22:28

32歲女子凱茵近期患上急性淋巴細胞白血病，今年6月初入院接受治療，急需物色適合的造血幹細胞進行移植，讓身體正常造血。 凱茵是環境局可持續發展委員會長遠減碳策略公眾參與支援小組的年輕委員及工程師，環境局局長黃錦星今日（25日）在facebook公開呼籲，希望有心人到捐血站登記成為骨髓捐贈者。

本港暫無可配對骨髓 冀有心人捐贈

黃錦星表示，現時覓得合適捐贈者的機會只有約5,000至1萬份之一，現時本港骨髓庫暫無可配對骨髓。他引述凱茵家人呼籲有心人，請到捐血站登記及驗血成為骨髓捐贈者，給予凱茵及其他患者生存的希望。

黃錦星指凱茵熱心環保及公共事務，曾任半島青年商會副會長，亦是香港地球之友終身會員，形容她是「乖乖女，聰明伶俐」，即使身在醫院，仍叮囑家人乾淨回收。

可到紅十字會捐血站登記捐贈

香港紅十字會輸血服務中心將於7月22日及8月4日，設立捐血站方便公眾人士捐贈周邊造血幹細胞，市民亦可於其他日子登記成為捐贈者。周邊造血幹細胞的採集過程與捐血過程相似，需時3至4小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升血液，即相當於3%周邊造血幹細胞。

捐贈前數天檢查身體 採集細胞需數小時

捐贈之前數天，中心將邀請捐贈者進行例行身體驗查，確保健康無誤。捐贈者在捐贈前約三天前需要接受白血球生長激素注射，將骨髓內之造血幹細胞動員至外周血液。

捐贈時，捐贈者的血液經剌針導管抽取至血液分離機，經分離後提取所需的周邊血幹細胞，而其他不需要被收集的血液成份會經另一導管送回給捐贈者體內。上述過程會多次重覆，直至提取到預定的數量。

一般來說，整個採集過程需要約4至5小時完成，每次需捐出約250毫升的「周邊血液」，捐贈者不需住院或全身麻醉，即日可出院回家休息，數天後即可回復正常。

按此了解周邊造血幹細胞採集過程