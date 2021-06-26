5000元消費券｜史立德稱是「塘水滾塘魚」　大灣區通關更為重要

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-26 10:59

政府早前公布電子消費券的詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。廠商會會長史立德今（26日）在港台節目《香港家書》上表示，360億元的電子消費券對很多企業而言，絕對是「久旱逢甘露」，有望引發「報復式」消費振興經濟。 但史立德認為，消費券始終是「塘水滾塘魚」，如想經濟復甦，「通關」才是最重要，尤其是大灣區。他指，除了商界推出獎賞計劃外，更期待政府可以牽頭，聯合各界一同籌辦一些疫後刺激經濟的活動，就如2003年沙士後，政府推出很多提振經濟的舉措，再配合國家的支持政策，令香港從谷底走出來。

史立德指，360億元的電子消費券即將發放，對很多企業而言是「久旱逢甘露」。暑假向來是傳統消費旺季，市民暫時又未能外遊，消費券可望引發「報復式」消費，希望政府可以再放寬社交距離措施，鼓勵市民外出消費，將消費券的提振作用發揮到最大。

但史立德認為，消費券始終是「塘水滾塘魚」，香港是細小的經濟體，經濟增長最終仍要靠外來的「活水」去支撐，所以「通關」才是最重要，尤其是大灣區。政府表明「清零」和「疫苗接種率」是通關的條件，惟現時香港接種率仍然只有大約三成，距離群體免疫仍有很大段距離。

盼政府籌辦疫後刺激經濟活動 加快「再工業化」及創科發展

商界早前合共推出了超過1億2000萬元的獎賞「谷針」，廠商會亦推出疫苗獎賞計劃「有種‧有賞」，頭獎為100萬元簽帳額。史立德期待政府可以牽頭，聯合各界一同籌辦一些疫後刺激經濟的活動，就好像當年沙士後，政府推出很多提振經濟的舉措，再配合國家的支持政策，最終香港很快就從谷底走出來。

史立德認為，疫情為商界帶來一個反思的契機，鼓勵企業改變經營模式。他表示，香港亦應更有決心去優化產業結構，加快「再工業化」和創科發展，才可以打造出一個更有活力和更有韌力的經濟。

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