廠商會史立德「奇招」谷針：市民打疫苗可每星期抽獎　頭獎100萬

政府本月擴展「來港易」計劃，在內地居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫。中華廠商聯合會會長史立德表示，措施對本港經濟復甦一定有幫助，但比例不算太廣闊，因為這些旅客返回內地時，仍須接受隔離檢測，估計只有急切者才會透過此措施來港，對零售業幫助不大。

史立德指，香港需要「清零」才可與內地爭取重新往來，廠商會建議容許已接種兩劑疫苗的商人，可免檢疫即日來回大灣區城市，落實「商務氣泡」。

他更建議，政府應設立接種疫苗獎勵制度，已接種市民可每星期抽獎一次，頭獎100萬元。