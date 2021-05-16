廠商會史立德「奇招」谷針：市民打疫苗可每星期抽獎　頭獎100萬

撰文：周禮希
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政府本月擴展「來港易」計劃，在內地居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫。中華廠商聯合會會長史立德表示，措施對本港經濟復甦一定有幫助，但比例不算太廣闊，因為這些旅客返回內地時，仍須接受隔離檢測，估計只有急切者才會透過此措施來港，對零售業幫助不大。
史立德指，香港需要「清零」才可與內地爭取重新往來，廠商會建議容許已接種兩劑疫苗的商人，可免檢疫即日來回大灣區城市，落實「商務氣泡」。
他更建議，政府應設立接種疫苗獎勵制度，已接種市民可每星期抽獎一次，頭獎100萬元。
廠商會會長史立德建議港府向內地爭取作推出「商務氣泡」。（資料圖片）
倡已接種兩劑疫苗商人免檢疫 即日來回大灣區
史立德今早在無綫電視節目表示，「商務氣泡」每日設300至500名額，容許已接種兩劑新冠疫苗的商人，坐專車由香港「點對點」往返大灣區內的廠房，中途毋須落車，即晚回程，以豁免兩地檢疫措施。
他指疫情持續太久，不少港商已很久沒有回到內地廠房工作，對商業運作有一定影響，因為很多時港商都要親身看貨物，例如決定顏色時，要親自看過才能確定，故認為若能落實「商務氣泡」，將提升營運效率。
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商界自行設基金抽獎？ 史立德：由政府牽頭
提到疫苗接種，史立德認為要達至完全「通關」，本港疫苗接種率要夠高，政府應設獎勵制度，「接種疫苗之後，每人都獲得一個號碼，每個星期利用號碼作抽獎，每星期都抽獎一次，頭獎100萬元；二獎50萬元；三獎20萬元。」
被問到商界會否自行設立基金舉辦抽獎，史立德指需由政府牽頭，例如政府「獎券基金」、香港賽馬會，「大家都有責任。」
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