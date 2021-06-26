消息：新民主同盟將宣布解散　傍晚公布

撰文： 吳倬安 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-26 18:10

區議員宣誓在即，消息指，新民主同盟將宣布解散，今日內公布決定。該黨原有19名區議員，經歷早前的退黨潮後，現僅餘8名區議員，包括關永業、任啟邦等。 有新同盟中人指，新同盟早前曾碰頭商討去向，包括是否解散，當時未有定論。該消息人士又坦言解散與否「好兩難」，但研判若不解散或不退黨，8名區議員很大機會被DQ，他相信不論新同盟作出甚麼決定，支持者和巿民也會支持和理解。

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新民主同盟2010年成立，著重地區工作，歷年在區議會上取得不少議席，2011年區議會選舉，新同盟首次派出10人參選，最終有8人當選；2015年區議會選舉，新同盟派出16人參選，當中14人於新界東參選，最後共15人當選；2019年區議會選舉，新同盟大勝，派出20人參選，共19人當選。

不過在民主派初選案中，前立法會議員范國威、前區議員譚凱邦等人被起訴《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權」罪，其後退黨並辭任區議員。新同盟亦爆發退黨潮，胡耀昌、梁里和鄭梓健等上月相繼退黨並辭任區議員。

經歷成員退黨、辭任區議員後，黨內目前只有8名區議員，包括荃灣區的潘朗聰，北區陳惠達、劉其烽，大埔區任啟邦、關永業，西貢區呂文光、秦海城，以及沙田區張慶樺。

新同盟facebook已有超過一個月沒有更新，最近一次為上月24日，前立法會議員范國威宣佈退黨及退出政壇。

新同盟早前表示，該黨區議員大多數傾向宣誓，但也尊重有區議員因個人原因而不宣誓的意願。輪任召集人任啟邦亦指，若有部分成員在宣誓後被取消議員資格，該黨或會考慮解散。