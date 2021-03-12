政圈風聲｜消息指公民黨停止參與民陣工作　新民主同盟：將不參與

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-12 23:28

新加坡《聯合早報》早前引述消息，指政府正調查民間人權陣線（民陣），或以違反《港區國安法》為由取締民陣。消息傳出後，街工宣布未來不再參與民陣的工作及會議，民陣召集人陳皓桓亦致函成員團體，籲各團體自行討論去留問題。 據了解，公民黨已通知民陣召集人，停止派代表參與民陣的會議及工作。陳皓桓接受查詢時表示，尊重和理解任何團體作出的決定，但強調只要仍有團體留在民陣，民陣仍會繼續堅持有關工作。 今日（12日）晚上，新民主同盟在facebook發表聲明，指基於現時政治氣氛及形勢，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。 另外，有其他團體回覆查詢時表示將退出民陣。天主教正義和平委員會行政秘書陳麗娜今日回覆《香港01》表示，委員會亦將退出民陣工作，並指沒有其他回應。民主中國陣線成員楊錚亦回覆《香港01》指，將退出民陣的工作，暫時未有其他回應。

據了解，公民黨已通過民陣召集人，停止派代表參與民陣的會議及工作。（資料圖片／余俊亮攝）

公民黨中人：無法再顧及民陣工作

本港政局波譎雲詭，《港區國安法》自去年6月底實施至今，公民黨淪為重點打壓對象，楊岳橋等4人參選立法會選舉被取消資格，楊岳橋、郭榮鏗和郭家麒更因人大就立法會議員資格作出決定，被取消議員資格。今年1月，楊岳橋、郭家麒、譚文豪和東區區議員李予信因參加初選，被控串謀顛覆國家政權罪，4人早前正式退出公民黨，令該黨進一步重創。

據了解，公民黨已通知民陣召集人，停止派代表參與民陣的會議及工作。有公民黨中人解釋有關決定，坦言該黨目前已損兵折將、元氣大傷，無法再顧及參與民陣工作的參與，又指民陣目前被政權針對，直言：「今時今日無辦法當睇唔到（民陣面對的政治風險）」。

民主黨未有決定 新同盟：觀望其他政黨取態

政圈關注其他民主派政黨的取態。有民主黨核心接受查詢時指，該黨未有決定，仍在商討當中。新民主同盟輪任召集人、大埔區議員任啟邦早前接受查詢時表示，該黨正審視有關風險，指目前3名黨員被控違反《國安法》，黨員疲於奔命為被囚黨友提供協助，未有時間認真就此議題討論，同時亦希望觀望其他政黨的取態，目前未有最終決定。他坦言，新同盟過去在民陣的參與較少，多數是在遊行期間擺街站。

12日晚，新民主同盟發表聲明，指基於現時政治氣氛及形勢，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。

陳皓桓接受查詢時表示，尊重和理解任何團體作出的決定。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳皓桓：尊重和理解任何決定 會繼續堅持

陳皓桓接受查詢時表示，尊重和理解任何團體作出的決定，坦言若有成員團體停止參與民陣工作，會對民陣造成一定程度的影響，但相信即使政黨或組織停止參與民陣工作，但日後仍會留在公民社會繼續服務。陳皓桓表明，只要仍有團體留在民陣，民陣仍會繼續堅持有關工作。

3月5日，新加坡報章《聯合早報》引述消息，指港府相關部門正調查民陣，若一旦證實民陣曾收取美國國家民主基金會（NED）的資金，民陣將違反《港區國安法》，當局將短時間內引用《社團條例》取締民陣。民陣召集人陳皓桓回應有關傳聞，重申民陣成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，指民陣一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款，應付日常運作。街工翌日發聲明，宣布未來將不參與民陣的工作及會議。陳皓桓同時致函各成員團體，若有組織退出民陣，可透過團體代表以信息通知他。